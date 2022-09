Uskoro do jednostavnijeg procesa registracije vozila u BiH

Olakšavanje procesa registracije vozila je jedna od glavnih novosti koje predviđa novi Pravilnik o registraciji vozila u BiH čija primjena je počela prvog dana septembra.

Iako nije odmah došlo do ključnih promjena, vidljiva je intencija da se poslova registracije rasterete organi unutrašnjih poslova i da vozači ne gube vrijeme odlazeći na nekoliko adresa, već da skoro sve s tim u vezi završe na jednom mjestu, u stanicama za tehnički pregled vozila.

"Novi Pravilnik predviđa i mogućnost povjeravanja poslova pravnom licu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda, uz ispunjenost zakonom propisanih uslova, poslova izdavanja i aktivacije stiker naljepnica za registrovana vozila, dakle ona koja su već upisana u bazu podataka o registrovanim vozilima", navode iz MUP-a Republike Srpske.

Ove nove stiker naljepnice sa čipom koje bi ubuduće mogle da izdavaju stanice za tehnički pregled vozila uskoro će zamijeniti dosadašnje koje vozači lijepe na šajbama prilikom svake registracije vozila. Ovog puta primjenom RFID tehnologije u pametnom čipu nalaziće se svi podaci o vozilu, vlasniku i tehničkim pregledima što će spriječiti bilo kakve zloupotrebe. Samo produženje registracije biće moguće odmah po izdavanju i aktivaciji nove stiker naljepnice.

"Pravilnik predviđa i mogućnost podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka registracije elektronski, putem internetskog portala nadležnog organa, uz ispunjenost tehničkih uslova, te u skladu sa važećim propisima kojima je uređena oblast elektronskog potpisa", ističu iz MUP-a RS.

Vlasnici vozila će mogućnost podnošenja zahtjeva na taj način dobiti čim nadležni uspostavlje takav internetski portal za registraciju. Takođe, uvode se i jednostavnije potvrde o vlasništvu i registraciji vozila u formatu kartice plave boje sa ugrađenim čipom. Iz MUP-a potvrđuju da će, pored postojećih isprava o vozilu, ove nove potvrde izdavati na deset godina, a mijenjaće se ranije jedino ako ne dođe do promjene bilo kog podatka ispisanog na potvrdi. Agencija za identifikaciona dokumenta BiH (IDDEEA) dobila je rok do dvije godine da uspostavi funkcionalan sistem izdavanja potvrde, dok će Ministarstvo komunikacija i transporta BiH isto morati da završi najkasnije za godinu dana kada su u pitanju stiker naljepnice.

U posljednjih desetak godina trend u mnogim zemljama je da se vozilu dodjeljuje digitalni identitet što će kod nas biti omogućeno upravo zahvaljujući RFID stikeru. To će u prvoj fazi, zahvaljujući beskontaktnom pasivnom čipu kojem je moguće pristupiti sa specijalizovanim čitačima na udaljenosti do 15 metara, omogućiti i provjeru autentičnosti i upis ocjene tehničkog pregleda.

Na taj način izbjeći će se manjkavosti današnje provjere registracije vozila putem kamera koje snimaju registarske oznake i ne prepoznaju one lažne, dok je zahvaljujući očitavanju RFID stikerom koji ima jedinstveni fabrički kod praktično nemoguće napraviti sličnu prevaru.

Ovaj moderni stiker može sadržavati informacije o svakoj fazi tehničkog pregleda kao i o samoj ocjeni na pregledu. Sve to naknadno pomaže kontrolnim organima da procijene stanje vozila i po potrebi ga upute na vanredni tehnički pregled čime se dodatno doprinosi bezbjednosti u saobraćaju. Ova tehnologija sve više postaje dio svakodnevice što potvrđuje i dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci Zoran Đurić.

"RFID tehnologija može se primjenjivati za raznorazne stvari. Imamo RFID kartice koje omogućavaju pristup u zgradi. Provučete karticu koja je beskontaktna, prođete pored RFID čitača i on detektuje da ste vi osoba kojoj je dozvoljen pristup u taj objekat. Koristi se recimo i za vođenje evidencije ulaska i izlaska. To obično koriste kompanije zbog radnog vremena, obračunavanja plata, obezbjeđivanja pristupa nekog osiguranog dijela. To su samo dva primjera primjene RFID tehnologije, a može se koristiti na raznorazne načine", ističe profesor Đurić.

RFID stiker naljepnica se u nekim zemljama već koristi i za naplatu putarine za koju onda više nisu potrebne rampe i naplatne kućice. Posebno je zanimljivo da je uz pomoć pametnih RFID stikera poprilično jednostavno identifikovati ukradeno vozilo i njegovu lokaciju, kao i vršiti napredne analize stanja puteva u svrhu razvoja putne infrastrukture.