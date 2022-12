Uskoro obnova pasarele, mještani brinu za bezbjednost đaka

BANJA LUKA - Nakon što je više puta pao tender, izabran je izvođač i ovih dana potpisan je ugovor za sanaciju pasarele preko Bulevara Desanke Maksimović u naselju Starčevica.

Potvrdila je ovo Jelena Kos, ovlaštena potpisnica u Odjeljenju za saobraćaj i puteve, a prema riječima Dragomira Đukića, predsjednika Savjeta mjesne zajednice Starčevica, sanacija navedene pasarele je od izuzetnog značaja za mještane.

"Nama je bila potrebna sanacija pasarele, te smo se zbog toga obraćali nadležnima", kazao je on.

Pasarela je, kako on kaže, značajan objekat za ovu MZ, pogotovo ako se uzme u obzir da se tu nalazi i škola koja broji između 1.700 i 1.800 đaka.

"Imamo obećanje da će u narednih nekoliko dana početi sanacija pasarele, a mi se nadamo da će tako i biti", kazao je Đukić u ime Savjeta MZ Starčevica.

Kako kaže, Savjet apeluje na učesnike u saobraćaju da imaju strpljenje, a takođe moli nadležne da povećaju kontrole kada radovi budu u toku.

"Ne znam da li će se pasarela koristiti za vrijeme radova, ali se nadam da će nadležni omogućiti da djeca na siguran način dođu do škole", naglasio je on, te dodao da je sada zimski period, te je trebalo ovo da se uradi do sada.

"S obzirom na to da smo mi prvu intervenciju imali prije pola godine, do sada je saniranje pasarele moglo da se uradi, i to za vrijeme građevinske sezone", smatra on.

Bilo bi dosta lakše i bezbjednije da je, kako on kaže, rekonstrukcija urađena kada djeca nisu išla u školu

"Smatram da na objektima koji su stalno izloženi svim vremenskim uslovima treba uraditi predsezonski remont, da se sva oštećenja saniraju i dovedu u stanje spremno za korištenje, a ne da propadaju", navodi on.

Mjesna zajednica, kako kaže, ima još problema, a neki od njih su uređenje ulica.

"Jedno naselje kao što je Starčevica, koje je ujedno i najveće naselje, sa najvećom školom, ima ulice u katastrofalnom stanju", objasnio je Đukić.

Dodaje da su ulice Save Ljuboje i Jug Bogdana u jako lošem stanju i hitno im je potrebna rekonstrukcija.

"Čak je Saobraćajna inspekcija ustanovila da Ulica Save Ljuboje ne ispunjava osnovne uslove za odvijanje saobraćaja", naglasio je on, te dodao da je to ulica sa najviše zakrpa.

"Ne može se naći metar i po kvadratni u ulici, a da nije prekopan", zaključio je on.