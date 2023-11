Uskoro počinje obnova tvrđave Kamengrad

SANSKI MOST - U projekat uređenja srednjovjekovne tvrđave Kamengrad, koja se nalazi u istoimenom selu petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, biće uloženo 75.000 maraka i radi se o sredstvima iz budžeta USK i općine Sanski Most.

Riječ je o projektu nazvanom "Krajiške staze kulturne baštine" u okviru kojeg će se 500.000 maraka odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona rasporediti ovdašnjim lokalnim zajednicama u cilju uređenja starih gradova na području ovoga kantona i njihovog uvrštavanja u turističku ponudu, s tim da će svakoj zajednici biti prebačeno po 60.000 maraka. "Konkretno kada se radi o tvrđavi Kamengrad, naša namjera je da se ova sredstva utroše za izgradnju pristupnog puta do same tvrđave u stilu stare kaldrme, kao i rasvjete koja bi osvjetljavala cijeli kompleks. Također, u ovoj fazi planiramo i čišćenje cijelog prostora od rastinja", istakao je Amer Mezetović, predstavnik Službe za privredu općine Sanski Most.

Prema njegovim riječima, pored novca iz kantonalnog budžeta, ovaj projekat će sufinansirati i lokalne vlasti sa 15.000 maraka.

Dodaje kako se radi o prvoj fazi uređenja, dok se u drugoj planira saradnja sa međunarodnim organizacijama kako bi se pokušala osigurati dodatna sredstva za rekonstrukciju ove graditeljske cjeline koja se nalazi u vrlo lošem stanju.

"Cilj svih ovih aktivnosti je da se ova vrijedna istorijska građevina zaštiti i obnovi, te da se uvrsti u turističku ponudu Sanskog Mosta, kao kulturno-istorijsko nasljeđe", kazao je Mezetović.

Inače, treba istaći kako projekat "Krajiškim stazama kulturne baštine" još obuhvata i srednjovjekovne utvrde Sokolac kod Bihaća, Ostrožac kod Cazina, stari grad Pset u Bosanskoj Krupi, Bjelaj nadomak Bosanskog Petrovca, stare gradove Bužim i Ključ, te tvrđavu Podzvizd u općini Velika Kladuša.

"Naš kanton ima veliki broj kulturno-istorijskih spomenika, starih gradova i tvrđava, o kojima se do sada nije vodilo dovoljno računa. Želimo da to promijenimo, da ta mjesta uredimo i učinimo pristupačnima i pošaljemo poruku cijeloj zemlji kako se treba brinuti o kulturnoj baštini", kazao je Mustafa Ružnić, premijer USK.

Prema riječima Samre Mehić, ministrice privrede u Vladi USK, planirano je da projekat traje u naredne tri godine sa istim ili većim sredstvima u budućem periodu.

"Želimo da privučemo i potencijalne donatore, a tu prije svega mislim na međunarodne organizacije, da nam se pridruže i da zajedno djelujemo", kazala je Mehićeva.

Prema njenim riječima, na ovaj način nastoji se kreirati turistička ruta koja će povezati po jedan kulturni spomenik u svakoj od osam lokalnih zajednica na području Unsko-sanskog kantona.

