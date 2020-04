Uskoro testiranje na virus korona i u bijeljinskoj bolnici

BIJELJINA - Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković najavio je da će se testiranja na virus korona, osim u Institutu i Univerzitetskom kliničkom centru (UKC), uskoro vršiti i u bijeljinskoj Bolnici "Sveti vračevi", te naglasio da je najvažnije da bude identifikovan što veći broj zaraženih i da se što bliže priđe procentu od 100 odsto.

Zeljković je rekao da Srpska uveliko sprovodi masovno testiranje koje podrazumijeva analizu uzoraka svake osobe koja je po definiciji slučaja kontakt.

On kaže da broj uzoraka varira od dana do dana i da je to nekad 50 ljudi, a nekada nekoliko stotina.

Zeljković očekuje da do kraja sedmice stigne aparat za testiranje u bijeljinsku bolnicu i dodaje da je ljekar iz bolnice u Bijeljini već u Institutu na obuci.

"Takođe, na obuci u UKC-u imamo i doktoricu iz Foče jer je plan da i tamošnja bolnica vrši testiranja. Kada to završimo, pokrićemo cijelu Srpsku", rekao je Zeljković za "Glas Srpske" i dodao da je u planu i edukacija ljekara iz drugih bolnica.

Prema njegovim riječima, Institut i UKC trenutno imaju dovoljno testova i stalno se vrši dopuna i preraspodjela između ustanova i tako se međusobno pomažu.

On je rekao da su prošle sedmice od UNDP-a dobili donaciju od 3.000 testova, a u narednom periodu se očekuje da stigne još 25.000 koje nabavljaju preko UNDP-a, istakavši da to nije donacija, već ih kupuje Vlada Srpske.

Zeljković je naveo da se sve zemlje u regionu susreću sa problemima u nabavci testova i druge medicinske opreme, te da, zbog takve situacije ne može precizirati kada će stići ovih 25.000 testova, jer pojedini proizvođači ili prolongiraju rokove isporuke ili prosto odustaju zbog nedostatka osnovnih supstanci za izradu testova.

On smatra da je trenutna epidemiološka situacija u Srpskoj ozbiljna, ali da se ne može reći da je teška u smislu da su kapaciteti zdravstvenih ustanova zakrčeni, jer nisu.

"Ono što se pokazalo kao izuzetno dobro jeste da je zdravstveni sistem Srpske na vrijeme krenuo sa pripremama i to se pokazuje kroz cijeli ovaj proces", naveo je Zeljković.

On je istakao da je zdravstveni sistem Srpske spremno dočekao ovu pandemiju, ali i sve druge ustanove i institucije koje su uključene u borbu sa virusom korona.

Zeljković smatra da su i mediji mnogo pomogli u promociji mjera koje se sprovode, dodajući da je zadovoljan i time kako su građani reagovali i koliko su svjesni ozbiljnosti situacije.

"Uvijek postoje izuzeci koji kvare prosjek, ali moramo imati na umu da se stanovništvo prvi put susreće sa ovakvom situacijom. Još jednom apelujem na građane da poštuju sve mjere koje su donesene, da budu strpljivi i izdrže sve ovo zajedno sa nama i izaći ćemo kao pobjednici", poručio je Zeljković.