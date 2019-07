Uskoro upis beba u matične knjige rođenih odmah u porodilištu

BANJALUKA - Trčanje novopečenih roditelja od šaltera do šaltera da bi bebu upisali u matičnu knjigu rođenih, uskoro bi moglo da postane prošlost.

Novi projekat e-beba predviđa da, umjesto roditelja, taj posao, nakon rođenja djeteta, odrade zdravstveni radnici i to već u porodilištu.

"Zamisao je zapravo da zdravstveni radnik ili neko drugo ko se odredi, sada je to na nivou teorijskog razmatranja još uvijek, zapravo sve te podatke unese zapravo unese odmah u sistem matičnih evidencija i da roditelj nakon što novorođenče bude zavedeno u sistem dobije neophodna rješenja na kućnu adresu, odnosno na poštansku adresu", istakao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Dok sve ne zaživi, moraće se na stari način - hrpu papira u ruke pa redom, kao što je uradio i Strahinja Marković, novopečeni otac trojki. Pozdravlja ideju o projektu e-beba i kaže da će, sigurno, olakšati posao upisa novorođenčadi u matične knjige. Doduše, nije se namučio ni hodajući od šaltera do šaltera. Pripremio je sve što treba i brzo upisao bebe.

"Mislim da bi svi trebali da se informišu i da se upute preko drugih ljudi koji su to već radila i da stvarno nije neki bauk, samo više informisanja, jer tada je sve jednostavnije", istakao je Strahinja Marković, novopečeni otac.

Osim za roditelje, veliko olakšanje stiže i za radnike u matičnim uredima.

"To bi naravno, prevashodno olakšalo, skratilo put i vrijeme, te bismo efikasnije došli do svih podataka o rođenju, i onda bi skratilo roditeljima put od određivanja imena do konačnog dokumenta koji trebaju imati za zdravstvenu njegu bebe, savjetovalište i ostvarivanje svih ostalih prava", istakla je Diana Džaja Jokić, šef Odsjeka za građanska stanja, upravne poslove i poslove pravne pomoći.

Budžet koji je namijenjen za projekat e-beba je 800 hiljada maraka. Uskoro će biti raspisan i javni poziv.

(ATV)