Uslovi za vožnju povoljni

BANJALUKA, SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH prohodnost većine puteva jutros je zadovoljavajuća, a u kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično ima magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog asfaltiranja kolovoza, od 10. do 20. maja saobraćaj će potpuno biti obustavljen na magistralnom putu M1-108 /stara oznaka M-4/, dionica Lamovita-Ivanjska, od Verića do Lamovite. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na privremenu obilaznicu, odnosno lokalni put Lamovita-Bistrica.

Zbog izgradnje kanalizacije na mjestu ukrštanja dionice magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Ulice Mis Adeline Irbi, u naselju Vrbanja izmijenjen je režim saobraćaja.

Saobraćaj se odvija usporeno zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju dionice magistralnog puta Doboj-Rudanka i Ulice Stefana Prvovjenčanog u Doboju. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj na spoju prilaznog puta prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar".

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Izmijenjen je režim saobraćaja i privremeno postavljena saobraćajna signalizacija zbog rekonstrukcije raskrsnice dionice magistralnog puta Ivanjska–Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, na dionici magistralnog puta Karakaj dva-Drinjača zbog radova i na ukrštanju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišča zbog izgradnje kružne raskrsnice.

Zbog izvođenja deminerskih radova se obustavlja saobraćaj u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak u mjestu Klakari Donji od 8.00 do 15.00 časova i na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje u mjestu Gornji Božinci od 8.15 do 15.05 časova.

Na dijelu magistralnog puta Rača-Bijeljina-Ugljevik u toku je uređenje puta uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke zbog aktiviranja klizišta saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog rekonstrukcije dionice regionalnog puta Jezero-Šipovo u periodu od 7.00 do 17.00 časova dolazi do jednočasovnih obustava saobraćaja, kao i do izmjena na dionici regionalnog puta Stari Majdan - Lamovita, te na dionici magistralnog puta Klašnice jedan–Gornja Vijaka jedan, gdje je postavljena privremena signalizacija.

Zbog radova na magistralnom putu Modriča jedan-Vukosavlje /Jakeš/-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-entitetska granica /Karuše/ izmijenjen je režim saobraćaja i privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, kao i na dionici Tedin Han-entitetska granica /Križ/ gdje je u toku rekonstrukcija regionalnog puta.

U toku je izgradnja mini hidroelektrane, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš-Obodnik.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionicama puteva: MEL Stanić Rijeka-Granični prelaz Gradiška /do 15. maja/ i Mel Karuše-Doboj-Derventa-Granični prelaz Brod /do 11. maja/ kretaće se prevoz vangabaritnog tereta. Vozačima se skreće pažnja da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa premašuje 16 tona.

U većem dijelu Federacije BiH saobraća se po pretežno suvom kolovozu, uz slabiji promet vozila.

Učestali su odroni na putevima Jablanica-Mostar-Doljani, Stolac-Neum, Buna-Masline, i Turbe-Kneževo. Vozačima se savjetuje da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da obavezno drže odstojanje između vozila.

Zbog radova u tunelu Čaklovići na dionici Tuzla-Kalesija /Simin Han-Caparde/ saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

U toku su radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, gdje se tokom dana saobraća naizmjenično jednom trakom, uz regulaciju semaforima, dok se u noćnim od 23.00 do 4.30 časova saobraćaj kroz tunel obustavlja.

I dalje je zbog radova obustavljen saobraćaj u tunelu Jasen na magistralnom putu Prozor-Jablanica. Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se vozila nosivosti veće od 7,5 tona /sa izuzetkom autobusa/ usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima Tarčin-Konjic, Kaonik-Busovača Posušje-Tomislavgrad i Banovići-Ribnica.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja. Na prelazu Metaljka /Čajniče-Pljevlja/ moguć je prelazak granice od 7.00 do 19.00 časova.

BiH je otvorila granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, dok je ulazak u BiH za strane državljane omogućen uz negativan "pi-si-ar" test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.