Uslovi za vožnju povoljni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se na većini puteva odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju, a izuzetak su dionice koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz, saopšten je iz Auto-moto saveza Srpske.

Povodom Svjetskog kupa u raftingu, koji će danas biti održan u kanjonu Tijesno, na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom od 8.00 do 13.00 i od 14.00 do 17.30 časova.

Zbog radova, izmijenjen je režim saobraćaja i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija na dionici magistralnog puta Derventa-Derventa /Žirovina/ u dužini od 1,5 kilometara, kao i na dionici Klašnice jedan-Gornja Vijaka jedan.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na spoju magistralnog puta i prilaznog puta prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar".

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale u tunelu "Kalovita brda" i na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-entitetska granica /Ugar/ u tunelu "Ugar", te na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice raskrsnice magistralnog puta Ivanjska-Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i postavljena privremena signalizacija.

U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog deminerskih radova dolazi do obustave saobraćaja u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja na dionicama magistralnog puta Brod-Odžak /mjesto Klakar Donji/ od 8.00 do 15.00 časova i regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci od 8.15 do 15.05 časova.

Na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Ugljevik u rejonu Suvog Polja u toku je uređenje puta, zbog čega se saobraća naizmjenično, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na dionicama puteva: Banj Brdo-Granični prelaz Rača /do 16. jula/, međuentitetska linija Stanić Rijeka-Granični prelaz Brod /do 26. juna/, međuentitetska linija Jezero jedan-Mrkonjić Grad-međuentitetska linija Velečevo, međuentitetska linija Banj Brdo-Granični prelaz Rača /do 30. juna/. Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Od 2. juna na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 30 tona na nadvožnjaku broj 238 na dionica magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila ukupne mase veće od 16 tona.

Na putu Tuzla-Kalesija /dionica Simin Han-Caparde/, zbog radova u tunelu Čaklovići, saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

U toku su radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, gdje se tokom dana saobraća naizmjenično jednom trakom, dok se od 23.00 do 4.30 časova saobraćaj kroz tunel obustavlja.

Radovi su u toku i na putevima: Tarčin-Konjic /Donja Raštelica/, Stolac-Hutovo /mjesto Cerovica/, Posušje-Tomislavgrad /naselje Čitluk/ i Banovići-Ribnica /na izlazu iz Banovića/, kao i na raskrsnici magistralnih puteva u Bosanskom Petrovcu.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta. /kraj/ljlj