Uslovi za vožnju povoljni

BANJALUKA - Uslovi za vožnju jutros su povoljni, intenzitet saobraćaja je umjeren osim u gradskim područjima gdje je pojačan, a vozačima se savjetuje da posebnu pažnju obrate na motocikliste, bicikliste i vozače električnih romobila, posebno u gradovima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj se na dionici magistarlnog puta Čatrnja-Gradiška zbog radova odvija usporeno, a s obzirom na to da je riječ o frekventnom putnom pravcu jer je izlaz vozači se mole da budu strpljivi.

Na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale do 10. jula zbog minerskih radova dolaziće do povrememene obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja LJubogošta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog minerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj, u mjestu Trbuk privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 15.00 časova. Radovi će se u toku jednog dana izvoditi do 15 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i magistralnom putu Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ kao i na magistralnom putnom pravcu Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva, prenosi Srna.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Radovi se izvode i na regionalnom putu Gornja Čađavica-LJeljenča, u rejonu LJeljenče zbog čega se saobraćaj odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

U FBiH Obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima Ključ-Sanski Most, na ulazu u Sanski Most, i Stolac-Neum na ulazu u Neum, a vozila se preusmjeravaju na obilaznice.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Tarčin-Konjic na dvije lokacije, Jelah-Doboj u Kraševu, Travnik-Donji Vakuf preko Komara, Jablanica-Potoci /Donja Jablanica/ i na magistralnom putu na tranzitu u Sarajevu, od Bistrika prema Vracama.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

