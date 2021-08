Usporen saobraćaj na putu Banjaluka-Prijedor

BANJALUKA - Na magistralnom putu Banjaluka-Prijedor u mjestu Dragočaj saobraćaj će se danas odvijati usporeno zbog neophodnih radova.

Jednom kolovoznom trakom saobraćaj će se odvijati od 9.00 do 18.00 časova.

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija nesmetano, a vozačima se savjetuje da zbog vrućina po mogućnosti izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Od 7.00 do 17.00 časova na magistralnom putu Bijeljina-Brčko saobraćaj će se zbog izvođenja radova odvijati usporeno.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik zbog radova na izgradnji mini hidroelektrane, na pravcu Tedin Han - entitetska granica /Križ/, te na magistralnom putu Ljubogošta-Pale zbog izvođenja radova u tunelu "Kalovita brda".

Zbog izvođenja radova u tunelima Čemerno na magistralnom Brod na Drini dva - Vrba, Čeljigovići na pravcu Lapišnica-Ljubogošta, i Stambolčić na dionici Pale-Podgrab, izmijenjen je režim saobraćaja.

Režim saobraćaja izmijenjen je i na spoju magistralnih puteva Milići - Vlasenica - Han Pijesak i Vlasenica-Tišča gdje su u toku radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Vlasenici, kao i na pravcu Dobro Polje - Miljevina zbog sanacije klizišta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-entitetska granica (Ugar) zbog radova u tunelu "Ugar".

Povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova na snazi su na pravcu Jezero-Šipovo zbog radova na rekonstrukciji puta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona na dionici Kozarac-Mrakovica odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog klizišta jednom saobraćajnom trakom saobraća se i na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, kao i na putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Polučasovne obustave saobraćaja zbog deminerskih radova aktivne su na dionici magistralnog puta M-I 111 na lokalitetu mjesta Vojkovići, u Ulici Druge sarajevske brigade - Krupac (Ulica Ravnogorska) od 8.15 do 15.00 časova, na dionici magistralnog Brod-Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, te na dionici regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, u vremenu od 08.15 do 15.05 časova.

Prevoz vangabaritnog tereta na putu entitetska granica Banj Brdo - granični prelaz Rača odvijaće se do petka, 13. avgusta, i entitetska granica Caparde - granični prelaz Karakaj do subote, 14. avgusta.

U Federaciji BiH u toku su radovi u tunelu Crnaja na pravcu Konjic-Jablanica zbog čega se u vremenu od 20.00 do 5.00 časova saobraća jednom trakom, te u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija, dionica Simin Han - Caparde, gdje se saobraćaj od 22.00 do 6.00 časova obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na dionicama Srebrenik-Orašje i Hutovo-Stolac.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.