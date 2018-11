Utočišta za beskućnike samo u četiri grada

BANJALUKA - Hladno vrijeme sa snježnim padavinama je stiglo u BiH, a provesti zimu bez krova nad glavom zvuči zastrašujuće. To najbolje na svojoj koži osjete beskućnici, a samo četiri grada u BiH imaju utočišta za njih.

Zima za beskućnike može da bude kobna. Utočišta u Sarajevu, Banjaluci, Zenici i Brčkom, osim što nude topao krevet, svojim korisnicima pružaju redovan obrok i ljekarski pregled.

Zijad Memišević, direktor Gerontološkog centra Sarajevo, kaže da u sklopu ovog centra imaju smještaj za beskućnike sa 25 kreveta, te da trenutno imaju 14 korisnika.

"Svakom korisniku pružamo zdravstvenu zaštitu, higijenu i obrok. Imamo četiri povratnika, skitnice koje svake godine, posebno u zimskom periodu, sklonište nađu u našem utočištu", rekao je Memišević za "Nezavisne".

U Banjaluci će uskoro biti otvoren renovirani prostor utočišta za beskućnike, koji će imati kapacitet za osam stanara.

Vinko Lolić, direktor Gerontološkog centra u Banjaluci, kaže da će korisnicima pružati sve usluge koje imaju i ostali korisnici ovog centra.

"Beskućnici kod nas ostaju od pet do 10 dana dok Centar za socijalni rad ne utvrdi njihov identitet i ne pronađe srodnike kod kojih mogu da žive. U slučaju da nemaju kod koga da budu, Centar potpisuje ugovor sa Gerontološkim centrom i taj korisnik dobija trajni smještaj kod nas", objasnio je Lolić.

Nebojša Nikolić, direktor Centra za socijalni rad Zenica, kaže da u Zenici postoji dom za beskućnike koji može da primi četiri korisnika.

"Trenutno u domu imamo jednu osobu. Osim kreveta, korisnici dobiju i topli obrok. Najviše ljudi u skloništu imamo zimi, kada su temperature izrazito niske", rekao je Nikolić.

U Brčko distriktu postoji sklonište koje je Vlada distrikta dodijelila Crvenom krstu za potrebe evakuacije stanovništva u slučaju vremenskih nepogoda, ali se ono koristi i kao utočište za sve one koji nemaju krov nad glavom.

Denis Šehanović, sekretar Crvenog krsta Brčko distrikta, kaže da su u njihovom skloništu utočište, pored onih uhvaćenih u skitnji, pronalazile i porodice nakon što im je požar uništio dom.

"Mi taj prostor koristimo za udomljavanje svih bez krova nad glavom, dok god se ne objavi stanje elementarne nepogode na teritoriji Brčko distrikta. Do 2011. godine imali smo oko 20 korisnika, kasnije je taj broj opadao, te smo u zadnje dvije godine imali dva do tri slučaja skitnica u periodu niskih temperatura. Kada najave niske temperature, mi uputimo poziv svim institucijama da nam prijave one uhvaćene u skitnji da bismo im ponudili sklonište", rekao je Šehanović.

U Mostaru ne postoji sklonište za beskućnike, ali Crveni krst i Udruženje "Minores" pomažu da oni bez krova nad glavom lakše prebrode zimu.

"Mi se bavimo resocijalizacijom beskućnika i nemamo izgrađeno sklonište za njih. Beskućnici u Mostaru sami pronađu neko sklonište, a mi im tri puta tjedno nosimo topli obrok, garderobu, deke i jastuke. Takođe, ukoliko beskućnik ima neku malu peć, mi im kupimo drva da sebi mogu naložiti vatru", rekli su u Udruženju "Minores".