Uvedena nova procedura za najmlađe pacijente UKC-a Srpske

BANJALUKA - U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske uvedena je nova procedura -intravitrealna aplikacija anti-VEGF lijeka kojom se liječi retinopatija kod prijevremeno rođene djece.

“Kod nedonoščadi zbog prijevremenog rođenja dolazi do zdravstvenih problema, odnosno komplikacija usljed prematuriteta, među kojima su i problemi sa vidom. Krvni sudovi retine, zadnjeg dijela oka, kod nedonoščadi nisu u potpunosti razvijeni periferni dio retine je bez krvnih sudova. Sa prijevremenim rođenjem bebe, i oksigenoterapijom, prekida se uobičajeni, normalni razvoj krvnih sudova retine, a kod polovine nedonoščadi dolazi do razvoja retinopatije”, saopšteno je iz UKC-a Srpske.

Intravitrealna aplikacija anti-VEGF lijeka se primjenjuje kod nedonoščadi sa trećim stadijumom retinopatije pramaturiteta, radi zaustavljanja daljeg napredovanja retinopatije, stvaranja uslova za pravilan i potpun razvoj krvnih sudova retine i izlječenje retinopatije.

“Ozbiljniji problemi sa vidom kod nedonoščadi mogu uzrokovati gubitak vida pa čak i sljepilo, ukoliko se ne uradi procedura intravitrealne aplikacije lijeka na vrijeme”, dodaje se u saopštenju.

Do sada su sve prijevremeno rođene bebe transportovane u Institut za neonatologiju u Beogradu radi izvođenja ove procedure.

Stvaranjem uslova da se operativno liječenje nedonoščadi koja pate od retinopatije obavlja u našoj ustanovi i s početkom izvođenja intravitrealne aplikacije anti-VEGF lijeka izbjegava se transport ovih malih pacijenata za Beograd, koji traje čitav dan i predstavlja dodatno opterećenje. Nakon uvođenja intravitrealne aplikacije lijeka koja je od sada redovna procedura u UKC Srpske dolazi do povlačenja oboljena retinopatije prematuriteta i uspostavljanja potpune i pravilne vaskularizacije retine. U našoj ustanovi ovu proceduru izvodi dr Vesna "ubojević, specijalista oftalmologije”, saopšteno je iz UKC-a.

Retinopatija prijevremeno rođene dece je ozbiljna komplikacija koja može izazvati teško oštećenje vida, pa čak i sljepilo.

Ovo oboljenje oka se javlja jedino kod nedonoščadi.

“ROP 3 sa plus bolešću obično zahvata oba oka i glavni je uzrok oštećenja vida kod djece. Bebe sa veoma malom porođajnom težinom, ispod 2000 grama, kao i bebe rođene prije 32. gestacijske nedjelje su pod velikim rizikom za razvoj težeg oblika ROP-a. Takođe, bebe koje su nakon rođenja zahtijevale produženu oksigenoterapiju mogu razviti znake ROP-a. Oko 50 odsto nedonoščadi će imati znakove ROP-a. Kod oko 90 odsto nedonoščadi postoje znakovi retinopatije i ona je blagog oblika, ne zahtijeva liječenje, te dolazi do samoizlječenja. Razvoj krvnih sudova retine se prati kroz skrining ROP-a. Težina znakova ROP-a je podijeljena u pet stadijuma. Kod 10 odsto djece dolazi do progresije retinopatije, a kod dostizanja 3. stadijuma retinopatije započinje se sa operativnim liječenjem”, pojašnjavaju iz UKC-a Srpske.