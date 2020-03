Uz druženje i učenje lakši polazak u školu

BANJALUKA - Tromjesečni program za djecu pred polazak u školu u RS koja nisu imala predškolsko vaspitanje počeo je juče, a trajaće do 29. maja, saopštili su iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Ovaj program se sprovodi u 40 predškolskih ustanova i 78 osnovnih škola, a obuhvaćeno je 4.279 djece ili 45 odsto od ukupnog broja djece u RS koja u septembru treba da krenu u prvi razred.

"Program će biti realizovan radnim danima do 29. maja u prijepodnevnim časovima u ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta", rekli su u Ministarstvu.

Program predstavlja podršku djetetu u pogledu fizičkog zdravlja i zrelosti, kognitivnog razvoja, socijalne zrelosti i emocionalne stabilnosti, kroz pružanje osnovnih znanja koja će se nadograđivati u školi, sticanje radnih navika, razvijanje ljubavi prema učenju, osposobljavanje za samostalan i kreativan rad, razvijanje osjećaja odgovornosti, međusobne tolerancije i učenje pravila ponašanja u grupi.

Vlada RS je za ovaj projekat obezbijedila 404.000 KM.

U program je uključeno i dvoje djece koja se nalaze na liječenju u Banjaluci, a organizuje se i u Roditeljskoj kući za djecu koja borave u ovoj ustanovi.

Realizuje se u skladu s Pravilnikom o uslovima i načinu realizacije programa za djecu u godini pred polazak u školu koja nisu bila obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program.

Jelena Kurtinović, direktorica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka, istakla je da je ovim programom obuhvaćeno 400 djece iz grada na Vrbasu koja će biti smještena u 16 grupa i osam vrtića.

"Program će trajati tri časa dnevno radnim danima i to od 17 do 20 časova. On će biti realizovan u banjalučkim vrtićima 'Radost', 'Neven', 'Naša djeca', 'Kolibri', 'Bambi', 'Prvi koraci', 'Dora' i 'Plavi čuperak'. Prioritet ovog programa je socijalizacija djece i razvoj njihove emocionalne zrelosti", naglasila je Kurtinovićeva.

U Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece "Naša radost" iz Trebinja su takođe rekli da će ovaj program biti primjenjivan na tromjesečnom skraćenom programu, koji je počeo juče, a trajaće do 29. maja.

"U našem vrtiću imamo 45 polaznika u dvije grupe. Ovo je veoma važno za socijalizaciju, edukaciju, interakciju i druženje mališana, a što je najbitnije, program je besplatan", dodali su u ovom trebinjskom vrtiću.

Davor Savić, direktor JPU "Majke Jugović" iz Doboja, rekao je da u programu pripreme za polazak u škole djece koja nisu bila uključena u vaspitno-obrazovne grupe imaju 120 polaznika, koji će biti raspoređeni u četiri grupe.

"U našim prostorijama će svakim radnim danom biti održavan program od 16.15 do 19.15 do 29. maja. U svakoj grupi biće raspoređeno po 30 mališana i ovo će im dosta pomoći u socijalizaciji jer su ta djeca uglavnom bila s bakama i dekama", kazao je Savić.

Pripremni program za školu u Prijedoru će pohađati 330 djece, a ovim programom u Novom Gradu obuhvaćeno je 73 djece, njih 54 u dječjem vrtiću "Pčelica Maja" i 19 u OŠ "Dragan Vujanović" Svodna.

Program predškolskog obrazovanja u Kostajnici će ove godine pohađati 30 djece, šest manje nego prethodne godine.