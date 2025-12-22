Uz pomoć komšija i prijatelja ponovo oživjela Čajlakovićeva štala

​ZENICA - U domaćinstvo Avdage Čajlakovića, kojeg je prošlog mjeseca zadesila velika nesreća kada je ostao bez tri krave, ponovo su stigla goveda.

Domaćina iz Vukotića kod Zenice komšije i prijatelji nisu ostavili samog, zahvaljujući njihovoj pomoći, ali i uz nešto vlastitih sredstava, štala je ponovo oživjela.

"Kupio sam tri krave. Na poziv za pomoć odazvao se komšiluk i ljudi iz okolnih sela. Sabralo se nešto, dodao sam i ja svojih sredstava i uspio kupiti", kaže Čajlaković.

Porodica nema stalnih primanja, a tokom ljetnih mjeseci bavi se proizvodnjom sira. Bez krava, ističe, nema ni mogućnosti za život - na birou je, penziju nema.

Prije petnaestak dana nabavljena su nova grla, ali proizvodnja mlijeka još nije počela.

"Sve su steone, još ne muzem ništa. Jedna bi se trebala oteliti do Nove godine, a dvije u januaru", dodaje Avdaga.

U pomoć je pritekla i Fondacija Asr, koja je saopštila da je nastala šteta u potpunosti nadoknađena, prenosi "AgroKlub".