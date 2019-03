Uživajte u sunčanoj nedjelji, sutra stiže snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab uglavnom istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 17 do 24 °C.

Temperature vayduha u 7 sati (°C): Sokolac -5; Bjelašnica -3; Bugojno 0; Sanski Most 1; Banja Luka, Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Prijedor, Srebrenica, Tuzla 2; Bijeljina, Doboj 3; Brčko, Sarajevo, Široki Brijeg 4; Zvornik 5; Grude 6; Gradačac 9; Trebinje 12; Neum 13; Mostar 14;

U ponedjeljak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Krajem dana i u večernjim satima porast naoblačenja što će u Bosni usloviti kišu u nižim područjima, a u višim snijeg. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 9 do 14, a dnevne od 17 do 23 °C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne postepeno smanjenje oblačnosti u Posavini i Krajini, a u večernjim satima u ostatku naše zemje. U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne sa kišom, a iznad 800 m sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. Poslije podne ili krajem dana padavine slabe i prestaju. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 4 do 10, u Hercegovini, Posavini i Krajini od 9 do 15 °C.