Vakcina protiv kovida-19 rizična koliko i aspirin

BANJALUKA, SARAJEVO - Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBiH) od početka godine do 16. avgusta zaprimila je 749 prijava na reakcije nakon vakcinacije protiv kovida-19.

Naime, prema izvještaju o reakcijama na vakcine protiv kovida-19 ALMBiH, od ukupnog broja prijava, 711 je do sada procijenjeno kao sumnja na reakcije, a tek 3,5 odsto, odnosno 25 prijava ocijenjeno je kao ozbiljna reakcija, što znači da je više od 95 odsto prijava bilo okarakterisano kao lakša ili očekivana reakcija na vakcinu.

"U postupku obrade nalazi se 38 prijava. Od ukupnog broja 686 ili 96,5 odsto prijava klasifikovano je kao 'non serious', nije ozbiljna, očekivana reakcija, dok je kao 'serious', ozbiljna reakcija, klasifikovano 25 prijava, odnosno 3,5 odsto", stoji u izvještaju Agencije za lijekove.

Naime nuspojave na vakcinu protiv virusa korona su očekivane i svako ko je primio ovo cjepivo, prije aplikacije same vakcine, bio je upoznat sa mogućim reakcijama koje može imati, a prema riječima stručnjaka, svaki lijek, pa i aspirin, može dovesti do određenih reakcija, a kada se uporedi broj vakcinisanih i onih koji su razvili teže nuspojave, procenat je zanemariv.

Prema ovom izvještaju, do sada je u BiH stiglo 2.808.955 doza vakcina, a prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, u Srpskoj je samo u periodu od 15. jula do 2. avgusta, prvu ili drugu dozu vakcine protiv kovida-19 primilo oko 64.250 građana, što u prosjeku čini nešto više od 4.280 građana dnevno.

"Do danas primljene i analizirane prijave o neželjenim reakcijama ne mijenjaju pozitivan profil koristi i rizika cjepiva protiv kovida-19 koja su dostupna u BiH. To u velikoj mjeri potvrđuje njihov poznati profil reakcija na cjepivo", naveli su u ALMBiH.

Kada je riječ o vrsti vakcine i broju prijava, podaci izvještaja pokazuju da je na vakcinu fajzer ukupno stiglo najviše prijava - 347, te za kovišild 259 reakcija.

"Za vakcinu astrazeneka stiglo je 30 prijava, za sputnjik V 52, sinovak 20, sinofarm dvije, dok su za vakcinu vakszevrija takođe stigle dvije prijave", navodi se u izvještaju.

Dodali su da su prijave stizale u zavisnosti od dostupnosti pojedinog cjepiva u BiH, što znači da se vakcine ne mogu porediti po sigurnosti u odnosu na broj prijava pojedinih vakcina.

U ALMBiH naveli su da je većina prijava uključivala više reakcija, a najčešće reakcije bile su povišena tjelesna temperatura, bol u ekstremitetima, malaksalost, glavobolja, bol na mjestu primjene vakcine, bol u mišićima, slabost, bol u zglobovima, drhtavica te povraćanje.

U izvještaju stoji da je zaprimljena jedna prijava smrti pacijenta koja se samo vremenski može dovoditi u vezu sa vakcinom sinovak, te da Komisija za sigurnost imunizacije Ministarstva zdravstva FBiH sprovodi postupak detaljne analize.

Da su slučajevi u kojima su registrovane nuspojave mnogo manji u odnosu na broj vakcinisanih, potvrdio je za "Nezavisne novine" Ednan Drljević, infektolog iz Opšte bolnice "Abdulah Nakaš" Sarajevo, koji navodi da broj težih reakcija statistički nije signifikantan.

"Postoji sigurno veliki broj reakcija koje nisu u vezi sa samom vakcinom, već osoba koja je vakcinu primila možda ima alergiju na neku komponentu vakcine", rekao je Drljević, dodajući da svaki lijek, uključujući i aspirin, ima nuspojave.

"Veoma mali broj odobrenih lijekova ima tako mali broj komplikacija kao što to imaju vakcine protiv virusa korona", kazao je Drljević.