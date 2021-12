Vakcinacija bez naručivanja se nastavlja i naredne sedmice u Banjaluci

BANJALUKA - Dom zdravlja Banjaluka i naredne sedmice omogućiće vakcinaciju protiv virusa korona na punktu u objektu Mjesne zajednice Petrićevac, gdje će građani bez naručivanja moći da prime prvu i buster dozu.

Za sutra je planirana vakcinacija prvom dozom sputnjikom V i modernom od 12.30 do 19.00 časova, a za fajzer, prvu dozu, rezervisani su utorak, 21. decembra, od 13.00 do 19.00 časova, a u srijedu, 22. decembara, od 12.00 do 19.00 časova.

Revakcinacija je planirana 23, 24. i 25. decembra, a građani će telefonskim putem biti obaviješteni o terminu, naveli su iz Doma zdravlja.

Građani se mogu vakcinisati i na vakcinalnim punktovima u ambulantama porodične medicine, sutra u ambulantama Šargovac, Piskavica, Verići, Potkozarje, Dragočaj i Lauš, a u utorak, 21. decembra u ambulantama Stračevica dva, Vrbanja, Zalužani, Mišin Han i Lazarevo.

U srijedu, 22. decembra, vakcinacija je u ambulantama Srpske Toplice, Karanovac, Krupa na Vrbasu, Bočac i Obilićevo, u četvrtak, 23. decembra, u ambulantama Goleši, Kola, Agino Selo i Poliklinika, a u petak, 24. decembra u ambulantama Borkovići, Bronzani Majdan, Stričići i ambulanta Borik u Platonovoj ulici.

Iz Doma zdravlja moće sugrađane da poštuju epidemiološke mjere kako bi se izbjegle eventualne gužve i bespotrebno zadržavanje na punktu.