Vakcinacija bez zakazivanja Sputnjikom i Sinofarmom u Banjaluci

BANJALUKA - Dom zdravlja u Banjaluci u srijedu, 21. jula, organizuje vakcinaciju stanovnika Banjaluke bez prethodnog zakazivanja termina, na vakcinalnom punktu u hali banjalučkog Velesajma, saopšteno je iz ove ustanove.

Vakcinacija protiv virusa korona, bez prethodnog naručivanja, će se odvijati u periodu od 14 do 19 časova prvom dozom vakcine Sputnjik V.

U narednom periodu, tačnije od 22. pa do 24. jula, vakcinu Sinofarm biće moguće primiti bez prethodnog zakazivanja u sljedećim terminima: 22. jula u periodu od 9.30 do 19 časova, 23. jula od osam do 19 časova i 24. jula od devet do 15 časova.

Republiči štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske 7. jula donio je zaključak o potrebi za ubrzanjem procesa vakcinacije protiv kovida 19 u RS.