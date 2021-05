Vakcinacija u FBiH ubacuje u veću brzinu

SARAJEVO - Federacija BiH će u narednom periodu nabaviti velike količine vakcina, čime će napokon ubaciti u veću brzinu kada je u pitanju imunizacija protiv korona virusa u ovom entitetu.

O nabavci vakcina bilo je riječi i na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma FBiH, na kojoj se ispred Zavoda za javno zdravstvo FBiH poslanicima obratila epidemiolog Mia Blažević, koja je najavila da će uskoro u ovaj entitet doći jedan broj vakcina iz direktne nabavke.

"Vlada i Zavod preferiraju zaključivanje ugovora direktno sa proizvođačima vakcina, koje kontrolišu matične države. U ovom trenutku to su ugovori za nabavku sinofarma, fajzera i sputnjika V u količinama po 500.000 doza", kazala je Blaževićeva.

Prijedlozi ugovora zbog klauzule tajnosti nisu mogli biti prezentirani poslanicima jer bi se, kako je objasnila, prekršile odredbe sporazuma i uzrokovale neželjene pravne posljedice. Dodala je da je FBiH direktno pregovarala sa Kinom za nabavku 500.000 doza sinofarm vakcine protiv korona virusa.

"Taj ugovor je u fazi potpisa", rekla je Blaževićeva.

Dodala je da su, prema informacijama dobijenim od predstavništva "Pfizera" u BiH, u toku aktivnosti na dostavljanju ugovora za direktnu nabavku 500.000 doza za FBiH, preko BiH.

Takođe, vlade FBiH i Kantona Sarajevo zajednički vode aktivnosti na nabavci sputnjika V, u količini od 500.000 doza, i to je u završnoj fazi. Pored ovih ugovora, Zavodu su dostavljena još četiri prijedloga ugovora putem posrednika (veletrgovaca), i to za nabavku vakcina protiv korona virusa proizvođača "Pfizer" u količini od 500.000 doza, zatim proizvođača "Sinovac" od 250.000 doza, proizvođača "Sinopharm" 250.000 doza i "AstraZenece", uz napomenu da je za njenu nabavku bila uključena Ambasada BiH u Londonu.

Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, rekao je juče da ovaj kanton u saradnji sa Vladom FBiH nabavlja rusku vakcinu sputnjik V, a prva isporuka od oko 20.000 doza trebalo bi da stigne u junu.

Forto je rekao da će Kanton Sarajevo nabaviti ukupno 200.000 vakcina, dok se za FBiH očekuje 300.000 vakcina. On je dodao da će "Bosnalijek" biti glavni uvoznik i da će to raditi po minimalnim zakonskim maržama, te da se očekuje da će to biti najpovoljnija vakcina.

"U Federaciji BiH je do sada protiv virusa korona vakcinisano 112.706 stanovnika ili malo više od pet odsto stanovništva", podaci su entitetskog Zavoda za javno zdravstvo. Jednu dozu vakcine je primilo 100.848 građana ili 4,54 odsto stanovnika, a obje 11.858 građana ili 0,53 odsto stanovnika. Ranije su u Zavodu napomenuli da nisu ubrojani građani koji su vakcinisani izvan FBiH, odnosno BiH, a taj broj nije zanemariv. Napomenuli su da će oni biti naknadno ubrojani.

Iako su Vlada FBiH i Krizni štab ovog entiteta najavili dolazak vakcina kupljenih direktnom nabavkom, poslanici u Predstavničkom domu FBiH na jučerašnjoj sjednici nisu bili zadovoljni i dali su niz kritika na rad Vlade kada je u pitanju imunizacija stanovnika ovog entiteta, upozorivši da premijer Fadil Novalić od januara najavljuje dolazak vakcina putem direktne nabavke.