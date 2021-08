Vakcine štite radnike, ali i preduzeća

BANJALUKA - Organizovana vakcinacija zaposlenih u realnom sektoru u RS biće nastavljena i narednih dana, a privrednici i u RS, i u FBiH smatraju da je imunizacija značajna sa više aspekata, a da eventualni novi lockdown nije i ne treba da bude opcija ukoliko bi eventualno došlo do pogoršanja epidemiološke situacije ili ukoliko neko neće da primi vakcinu.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kazao je da je u kompaniji "Krajina klas", čiji je on vlasnik, do sada vakcinisano oko 50 odsto zaposlenih te da planiraju treći ciklus vakcinacije zaposlenih sprovesti u septembru.

Istakao je da, unatoč tome što su sprovedene organizovane vakcinacije zaposlenih, nisu zadovoljni odzivom radnika na imunizaciju te da pripremaju promotivne aktivnosti kojima će se više ukazati na značaj vakcina, kako za zdravlje radnika, tako i za zdravlje preduzeća u finansijskom smislu.

"U kontaktu smo sa stranim kompanijama koje imaju svoja predstavništva u RS te smo saznali da je situacija i kod njih bila slična i da su tek u trećem ciklusu vakcinacije došli do odziva od 70 odsto", naveo je Trivić za "Nezavisne".

Prema njegovom mišljenju, za još jedan lockdown ne postoji niti jedan razlog.

"Država je trenutno obezbijedila dovoljan broj vakcina za sve građane te nijedan dio privrede ne treba da trpi posljedice nečije neozbiljnosti. Naravno da ljudi imaju pravo da ne prime vakcinu, ali sa druge strane nemaju pravo da zbog njihove odluke neko bude zatvoren i da trpi ekonomske štete", kazao je Trivić, dodajući da ni država više nema ni obavezu, ni pravo da zatvara privredne subjekte zato što neko nije htio da primi vakcinu.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, rekao je da vakcinacija radnika prije svega predstavlja zaštitu njihovog zdravlja, ali sa druge strane omogućava i nesmetano odvijanje poslovnih procesa u preduzećima te da je zbog toga važno da se što veći broj radnika odazove na imunizaciju.

"U prvom talasu smo, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovali vakcinaciju oko 600 radnika u Srbiji, u međuvremenu smo imali još organizovanih vakcinacija. Takođe istovremeno jedan broj radnika samostalno se vakcinisao u zdravstvenim ustanovama u RS ili u Srbiji", rekao je Blagojević.

Dodao je da je planirano da se u petak vakcinišu radnici kompanije "Binis beton", a u ponedjeljak iduće sedmice da se u prostorijama Privredne komore RS organizuje vakcinacija zaposlenih iz nekoliko kompanija.

Naglasio je da se nadaju da neće doći do novog zatvaranja, jer kako navodi, vidljivo je da je došlo do oporavka za Srpsku najznačajnijih stranih tržišta, što je dovelo do rasta izvoza.

"U prvih šest mjeseci ove godine bilježimo sve bolje razultate kada je riječ o izvozu naše robe", kazao je Blagojević.

Naveo je da su prve pozitivne pomake, kada je riječ o izvozu robe, primijetili u posljednjim mjesecima prošle godine, te da je značajno da se ovaj trend nastavio i ove godine, a nada privrednika je da će se takav trend nastaviti i dalje.

Istakao je da su kompanije iz Srpske tokom ovog perioda povećale plasman robe na tržišta koja ranije nisu bila primarna.

"To su najčešće tržišta nekih zemalja iz Evropske unije, kao što su Holandija, Rumunija, Poljska, pa čak i Francuska", rekao je Blagojević.

On je istakao da se, kada je u pitanju imunizacija, ne zna tačan broj radnika u realnom sektoru koji se do sada vakcinisao, jer na vakcinaciji radnika radi više ustanova, a mnogo zaposlenika se vakcinisalo samostalno, a ne tokom organizovanih akcija.

Da se tačan broj vakcinisanih radnika u realnom sektoru ne zna ni u FBiH, za "Nezavisne novine" potvrdio je Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, koji je istakao da, otkako su i u nekoliko gradova u Federaciji organizovani dani otvorenih vrata, možda i nema potrebe da se organizuju vakcinacije samo zaposlenika u kompanijama.

On je istakao da nema nikakve potrebe da eventualno dođe do blokada i zatvaranja za privredne subjekte, jer se, prema njegovim riječima, uvijek može naći neki drugi modalitet kojim bi se sprečilo širenje zaraze.

"To je pridržavanje nekih epidemioloških mjera, kao i organizovanje distance tokom rada te drugačijih tokova kretanja ljudi u kompanijama. Sve je moguće napraviti i sve je bolje od rješenja da se privredni subjekti zatvore", poručio je Jašarspahić.