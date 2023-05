Vandali uništili naplatnu kućicu kod vodopada Blihe

SANSKI MOST - Pripadnici Policijske stanice Sanski Most tragaju za nepoznatim licima koja su prevrnula i srušila naplatnu kućicu na prilaznom putu koji vodi do podnožja vodopada Blihe, petnaestak kilometara od Sanskog Mosta.

Nepoznati vandali su, najvjerovatnije, tokom protekle noći i pod okriljem mraka, iz samo njima znanih razloga, gurnuli kućicu niz padinu i ona se zaustavila pedesetak metara niže od mjesta gdje je stajala. Nedžad Avdić, radnik koji naplaćuje ulaznice posjetiocima vodopada, kaže kako je bio iznenađen prizorom koji ga je dočekao.

"Ne mogu da razumijem kome je smetala kućica. Kakav um možeš imati pa da uradiš ovako nešto", pita se Avdić. Prema njegovim riječima, ovaj lokalitet ne pokrivaju nadzorne kamere, što će otežati potragu za počiniocima. Lokalitet vodopada Blihe u posljednjih nekoliko godina postao je prepoznatljiva atrakcija koju posjećuje veliki broj turista, a ovo turističko dobro predato je na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću "Sana", koje naplaćuje ulaznice posjetiocima. Vodopad Blihe visok je 65 metara i uvršten je u prirodna blaga pod zaštitom države Bosne i Hercegovine.