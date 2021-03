Vapaj dobojskih ljekara: Ne želimo da nam pacijenti umiru jer nemaju kiseonika

DOBOJ - Ukoliko Dobojlije ozbiljno ne shvate naš apel doći ćemo u situaciju da ćemo biti zatrpani pacijentima, da nećemo moći primiti ljude, i da će umirati zato što nemaju kiseonika, poručili su zdravstveni radnici iz bolnice "Sveti apostol Luka" u kojoj se trenutno liječi 98 pacijenata zaraženih virusom korona.

"Znači, trenutno intenzivna njega raspolaže sa 14 mjesta, toliko imamo pacijenata i sada svaki naredni pacijent koji bude došao, koji bude zahtijevao veću podršku ili mašine ili veći protok kiseonika, ne može biti zbrinut u intenzivnoj jedinici", rekao je dr Slaviša Ćelić, šef Jedinice intenzivne njege.

U kovid odjeljenju su hospitalizovana 84 pacijenta, najmlađi je rođen 1985. godine, a ljekari upozoravaju da su kliničke slike zaraženih mnogo teže nego što su zabilježene u ranijim talasima.

"Za jedan dan vi imate razvoj akutnog respiratornog distres sindroma, gdje pacijent dolazi na nogama, s nama razgovara, kiseonik mu je naravno potreban, imamo smanjenu saturaciju. U roku od 24 sata klinička slika se pogorša i on završava na raspiratoru. To smo imali neki dan, taj primjer, to je jedan pacijent '74. godište iz Teslića", kazala je dr Nataša Filipović Subotić, internista u kovid odjeljenju.

Većina zdravstvenih radnika i ostalog osoblja u dobojskoj bolnici, odnosno njih oko 200 se do sada izborilo sa koronom, ali "bijeli mantili" građanima lokalnih zajednica koje gravitiraju dobojskoj bolnici poručuju da im ne otežavaju posao, da nose maske, drže distancu, smanje kontakte i pridržavaju se ostalih epidemioloških mjera.

"Pokušavamo da funkcionišemo sa postojećim brojem zdravstvenih radnika. S povećanjem broja pacijenata i nama je sve teže, nikada ne možemo reći da je dovoljno osoblja, baš iz ovog razloga što je postava pacijenata takva. Teški su pacijenti, gdje bukvalno mi trebamo na jednog pacijenta da je 24 sata jedan tehničar uz njega, što je nemoguće i neizvodljivo", kaže Snježana Katanić, glavna sestra kovid odjeljenja.