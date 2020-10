Vašington osudio premještanje migranata iz kampa "Bira"

Amerika je večeras osudila premještanje migranata iz kampa "Bira" u kamp "Lipa" koji su Vašington i njihovi partneri iz međunarodne zajednice podržali kao privremeni prijemni centar koji nije za zimske uslove, objavljeno je na profilu Ambasade SAD u BiH na društvenoj mreži "Twitter".

U poruci se od vlasti BiH traži da preuzmu vođstvo u koordinaciji sa svim nivoima vlasti u BiH kako bi se osiguralo da migranti i azilanti imaju humanitaran i bezbjedan smještaj uz zaštitu ljudskih prava.

EU je nešto ranije osudila akcije koje su preduzele vlasti Unsko-sanskog kantona prisilno premještajući izbjeglice i migrante iz privremenog prihvatnog centra "Bira" u Bihaću u prihvatni centar u selu Lipa, čiji su kapaciteti već popunjeni.

The U.S. condemns relocation of #migrants from camp Bira to camp Lipa, which we and international community partners supported as a temporary, non-winterized reception center. To prevent a humanitarian crisis, spread of COVID-19, and to keep the people of #Bihac safe... (1/2) https://t.co/nDs3Z4crnl