Vaskršnje liturgije služene u Zenici, Maglaju i Bočinji

BIJELJINA - U pravoslavnim hramovima u Zenici, Tuzli i Bočinji kod Maglaja jutros su služene Vaskršnje liturgije i vjernicima prenesene poruke mira i ljubavi.

Liturgiju u Crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Zenici, kojoj je prisustvovalo nekoliko stotina vjernika, prevodio je jerej Marko Maleš koji je u vaskršnjoj poruci istakao da je čovjek bez ljubavi, vjere i nade - ništa.



"Mi, hrišćani, imamo smisao svog života i imamo našu nadu u vaskrslom Gospodu. Zapisano je da čovjek umire kada se rodi, ali i da od tada vaskrsava za život vječni kada prima Hrista kao spasitelja i Gospoda", rekao je Maleš.



Nakon Vaskršnje liturgije vjernici su se pričestili, a najmlađima su podijeljena obojena jaja.



U okviru obilježavanja Vaskrsa u Zenici Vaskršnja liturgija sutra će biti služena i u Kazneno-popravnom zavodu Zenica, prenose federalni mediji.



Vaskršnja liturgija jutros je služena u Sabornom hramu Uspenija presvete bogorodice u Tuzli koju je predvodio starješina Miloš Trišić.



On je u obraćanju okupljenim vjernicima istakao da Vaskrs predstavlja oazu mira i radosti.



Vjernicima je pročitana i Poslanica Njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja u kojoj je, između ostalog, ukazano da treba poštovati i čuvati svetinju braka, jer je on temelj zdrave i nerazorive porodice.



Nakon svečane liturgije, vjernici su se pričestili, a podijeljena su i vaskršnja jaja.



Vaskrs danas proslavljaju i mještani Bočinje kod Maglaja, gdje je u u Hramu Svete Petke služena Vaskršnja liturgija.



Maglajski paroh Vladimir Kukić rekao je da je Bočinja danas primjer suživota komšija raznih vjeroispovijesti, te da će poruke mira i dobrih želja danas ići od Bošnjaka ka Srbima, kao što ide od Srba ka Bošnjacima za vrijeme bajramskih praznika.



On je istakao da su pripreme za Vaskrs trajale sedam dana, a da je današnji dan najveća radost za vjernike.



"Vaskrs je kruna svega. Gospod samo da je rođen kao čovjek, a da nije vaskrsnuo, ne bi imali taj pokazatelj božanstva. Vaskrsenje jeste smisao hrišćanstva i zbog toga je najradosniji praznik", objasnio je Kukić.