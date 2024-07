Vatrogasac iz Rogatice našao novčanik, nije se dvoumio šta da uradi

ROGATICA - Novo Šalić, vatrogasac iz Rogatice, koji skoro dvije decenije radi ovaj posao, dokaz je da se humanost nije izgubila, jer je prije nekoliko dana, vraćajući se sa zadatka, na ulici pronašao novčanik sa svim dokumentima te razbacanim parama pokraj njega, nakon čega se dao u potragu i u roku od samo nekoliko sati pronašao sugrađanina i vratio mu sve što je našao.

Kako priča za "Nezavisne novine", ni na trenutak se nije dvoumio da li će vratiti novac ili neće, jer je pomislio kako bi bilo njemu da je izgubio sve to, a s obzirom na to da ima porodicu, sina…

"Bio sam na radnom mjestu, odnosno vraćao sam se sa zadatka gdje sam obezbjeđivao jednu emisiju. Nakon što sam krenuo u firmu svojim autom, prolazio sam dijelom ulice gdje ima ležeći policajac. Kada sam usporio u tom dijelu, vidio sam razasute pare. Tu je bio novčanik, pa sam stao, pogledao i prikupio sav novac i ubacio te pogledao u novčaniku da vidim čiji je. Našao sam ličnu kartu, bankovne kartice i druge dokumente", priča Šalić.

Nakon što je sve pregledao, shvatio je da zna čovjeka iz viđenja, jer je Rogatica ipak manja opština.

Zatim je, kako kaže, odmah otišao u firmu i pozvao kolegu da dođe, kako bi sve provjerili i došli do broja vlasnika novca i dokumenata. Ubrzo su došli i do čovjeka koji je sve to izgubio.

"Tu smo pregledali koliko novca ima, pa smo počeli tražiti broj čovjeka, kako bismo mu javili da je sve pronađeno te da dođe. Bila je to veća suma novca, tako da mu sigurno nije bilo nimalo svejedno. Nakon što smo dobili broj čovjeka, nazvao sam ga i rekao da dođe u Vatrogasnu stanicu. On je u međuvremenu bio u policiji, obavijestio je i njih, no, nisu mu mogli pomoći. Kad je došao, pitao sam ga da li je vjerovao da će mu se vratiti novac. On je bio malo zbunjen te mi je odgovorio: 'Ma nisam, već sam bio odustao'", kazao je Šalić i dodao da se sugrađanin baš iznenadio te mu se nekoliko puta zahvaljivao.

Dodaje da ga je on zamolio da ga bar fotografiše i objavi to, kako bi i drugi vidjeli da još postoje ljudi koji bi vratili novac.

Iako je, kako kaže, većina pozitivnih komentara zbog njegovog dobročinstva, čuo je i komentare poput: "Ma što je vraćao!"

No, prema njegovim riječima, u tom momentu ni na trenutak mu nije palo na pamet da bih mogao da uzme novac.

"I da nisam poznavao čovjeka, ja bih to svakako uradio. Svega sam se nagledao kroz posao, ali nisam bio u sličnoj situaciji, odnosno nisam se našao u situaciji da nađem veću sumu novca i dokumente", rekao je on te dodao da se humanost nije izgubila, a nada se i da neće.

I njegove kolege su na društvenim mrežama podijelile fotografiju, komentarišući da je ovo samo još jedan primjer da u svojim redovima imaju hrabre i časne vatrogasce, koji su svakako ponos zajednice.

