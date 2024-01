Vatromet i petarde stvaraju veliki stres i paniku kod osoba s autizmom

BANJALUKA, TUZLA - Za vrijeme praznika, pogotovo novogodišnjih, povećana je upotreba pirotehničkih sredstva, što stvara zaista velike probleme djeci i osobama s autizmom, kazala je za "Nezavisne novine" Mirjana Kojić, predsjednica Udruženja za pomoć licima s autizmom "Djeca svjetlosti" iz Banjaluke.

"Ja sam sestra odrasle osobe, moj brat ima autizam, i ja sam njegov staratelj i lično znam koliko u ovo vrijeme roditelji i staratelji osoba s autizmom imaju problema zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Naime, lica s autizmom su i inače hipersenzitivna, reaguju čak i na trubljenje automobila, što kod njih može izazvati napade panike. To se dešava u rasponu od napada panike do agresivnog ispada, samopovređivanja i slično", objašnjava Kojićeva, koja je apelovala na javnost da pirotehniku, pogotovo upotrebu petardi, svede na minimum.

"Treba da mislimo na one najslabije u našem društvu koji ne mogu da pomognu sami sebi. Iskreno da vam kažem, nije lako kada se osobe s autizmom prepadnu petardi, tada pribjegavamo sredstvima za smirenje, ali nekada ni to nije dovoljno i sve zavisi od slučaja do slučaja i od oblika autizma. Neko reaguje minimalno, a kod nekoga se dese veliki ispadi, jer to traje. Nije to minut, dva, tri, pet, to traje satima. Taman kada se situacija i smiri, pucanje i buka se nastave, pa to opet krene, nema spavanja tu noć, i to je pakao u kući. Mi imamo dvije porodice s dvoje djece s autizmom, možete samo zamisliti taj haos u kući", kaže Kojićeva.

Dodaje da empatiju, emociju, saosjećanje i prilagodljivost možemo pokazati i dokazati ako svaki roditelj ili nastavnik u školi savjetuje djecu da razmišljaju o drugima, prevenstveno dječake u pubertetu, koji su, kako kaže, najviše skloni upotrebi pirotehničkih sredstava.

"Ne bi bilo loše po školama održati predavanja i edukacije na ovu temu, da dođe neko od roditelja ili naših psihologa koji rade s djecom i odraslima koji imaju autizam. Jer drugačije je kada se uđe u učionicu koja ima 30 đaka, pa da direktno čuju kako je osobama s autizmom. Možda će onda i ta djeca sama doći i reći svojim roditeljima da ove godine neće kupovati petarde, jer postoje djeca i odrasli koji zbog toga imaju velike probleme", kaže Kojićeva.

Amra Ćehović, defektolog u Centru za autizam "Meho Sadiković" u Tuzli, kazala je za "Nezavisne novine" da članovi ovog centra rijetko obilježavaju praznike na otvorenom i većinom su kod kuće, baš zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.

"Ono što je specifično za osobe i djecu s autizmom je preosjetljivost na raznu buku, zvukove. Oni su hipersenzibilni i smetaju im vanjski podražaji sredine, jaki zvukovi, slike, mirisi. Sama slika vatrometa može izazvati jake reakcije u smislu jakog plača, vrištanja, pokrivaju uši ukoliko su izloženi buci. Zatim su jako anksiozni, osjećaju se napeto, a kod nekih korisnika vatromet može biti i okidač za panične napade", kaže Ćehovićeva.

Ističe da iz Centra za autizam svake godine savjetuju roditeljima da se na najbolji mogući način pripreme za reakciju djece na upotrebu pirotehničkih sredstva.

"Imamo savjetodavan rad sa roditeljima i poručujemo im, ako su negdje na otvorenom, da potraže neko skriveno ili izolovano mjesto i da na taj način zaštite djecu od samog zvuka ili svjetla, a puštanje muzike takođe veoma dobro utiče na djecu sa poremećajem autističnog spektra. Preporučujemo roditeljima i društvene igre i da i na taj način pokušaju ublažiti njihove simptome", kazala je Ćehovićeva.

Dodaje da su kroz razne projekte i okrugle stolove apelovali na građane i građanke Tuzlanskog kantona da razviju empatiju prema osobama s autizmom.

"Svakako da ima i nekih roditelja koji su doživjeli da njihove komšije odustanu od upotrebe pirotehnike i ja pozdravljam tu veliku požrtvovanost i empatiju naših sugrađana. Na taj način podržavaju i roditelje, ali i djecu s autizmom", rekla je ona.

