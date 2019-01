Vazduh dobar u većini gradova

SARAJEVO - Zagađenost vazduha u gradovima Federacije BiH /FBiH/ jutros je smanjena u odnosu na prethodne dane, ali zdravstvene probleme i dalje mogu imati lica koja su veoma osjetljiva na zagađenje, zbog čega je potrebno izbjegavati boravak na otvorenom, podaci su stranice "Zrak.ekoakcija".

Umjereno zagađen vazduh jutros u 7.00 časova izmjeren je u Sarajevu, gdje je indeks kvaliteta vazduha iznosio 91, zatim u zenici Zenici 81 i jajcu 55.

Prema podacima "Zrak.ekoakcija" kvalitet vazduha u Tuzli, Ilijašu, Goraždu i Kaknju označen kao dobar, dok je u Banovićima monitor za praćenje aerozagađenja u kvaru.

Zbog nezdravog vazduha moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta oboljenja kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa.

Oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebalo bi da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje vazduha, zbog čega takve osobe trebaju izbjegavati boravak na otvorenom.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, dok je od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta vazduha kada pređe 150 označen je kao nezdrav i tada je moguća pojava pojačanih simptoma bolesti kod lica sa srčanim i disajnim tegobama, poput astme, dok bi svi ostali mogli početi da osjećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje.