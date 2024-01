Vazduh zagađen u većini gradova FBiH

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Zenici, Tuzli, Sarajevu i Visokom, a apeluje se i da ostali građani izbjegavaju boravak napolju, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Zenici 150, Tuzli 145, Sarajevu 103 i Visokom 101.

U Kaknju, Travniku i Bihaću vazduh je umjereno zagađen, a indeks kvaliteta iznosi 94, 70 i 66.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

