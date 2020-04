Veća disciplina: Pooštrene kazne zavezale pojaseve

BANJALUKA - Učestalost vezivanja bezbjednosnih pojaseva na prednjim sjedištima u Srpskoj prošle godine iznosila je 70 odsto, što je znatno više nego ranijih godina, a to stručnjaci pripisuju prevenciji u kombinaciji sa pooštrenim kaznama, koje su sa 30 skočile na - 100 maraka.

Oni koji u roku od osam dana plate kaznu, danas treba da izdvoje pola od predviđenog iznosa, odnosno 50 maraka, dok je do 2017. godine trebalo da potroše svega 15 KM, što je, smatra struka, bila niska cijena.

"Prije pet-šest godina učestalost upotrebe bezbjednosnog pojasa na prednjim sjedištima iznosila je između 40 i 50 odsto, a sada smo došli do 70 procenata, što znači da možemo govoriti o povećanju stepena upotrebe", rekao je za "Nezavisne novine" Milija Radović, zamjenik Direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, i ovo vrijeme virusa korona pokazalo je da je, kako bi životi bili spašeni, potrebno kombinovati preventivne i represivne mjere.

"Svakako da su povećane kazne za nekorištenje pojasa značajno uticale na bolje pokazatelje, kao i aktivnosti pripadnika MUP-a RS na kontroli učesnika u saobraćaju", naveo je Radović.

Po njegovim riječima, procenat od 70 odsto ipak još nije dovoljan, pogotovo ako se uzme, recimo, Srbija, gdje taj procenat premašuje 80 odsto.

Još je, po njegovim riječima, na zadnjim sjedištima taj procenat značajno manji i, prema podacima Agencije za bezbjednosti saobraćaja RS, iznosi 24 odsto.

Banjalučanin Aleksandar C. ističe da on i članovi njegove porodice pri ulasku u vozilo odmah vezuju bezbjednosne pojaseve.

"Supruga, koja je takođe vozač, i ja nikad nismo ni 100 metara prešli bez zavezanog pojasa. Radimo to prije svega zbog lične bezbjednosti, mada, istina, ni kazne nisu male. Osim toga, redovno koristimo auto-sjedalice za djecu. Svjesni smo značaja upotrebe pojasa, odnosno sjedalica za bezbjednost naše porodice. Čak i kada vi pazite pri vožnji, nikad ne znate ko vam ide u susret i zato je bitno štititi se", ističe ovaj Banjalučanin.

Nisu, međutim, svi toliko odgovorni kada je riječ o zaštiti djece - dječje sjedalice za djecu do tri godine koristilo ih je prošle godine 80,3 odsto, a za djecu od četiri do 12 godina njih tek 26,5 odsto.

Kada je riječ o bezbjednosnim pojasevima, iz Agencije za bezbjednost saobraćaja RS ističu da takvi pojasevi predstavljaju jedan od najboljih izuma na području pasivne bezbjednosti u vozilima.

Stoga i ove godine počinje kampanja "Niti jedan nevezan pojas", čiji je cilj povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj, povećanjem upotrebe bezbjednosnih pojaseva kod vozača i putnika u vozilu, kao i dječijih auto-sjedišta.

"Pravilna upotreba sigurnosnih pojaseva smanjuje rizik smrtnog stradanja za 40 do 50 odsto za vozača i suvozača, dok za putnike na zadnjem sjedištu smanjuje rizik smrtnog stradanja od 25 do čak 75 odsto. Osim što smanjuje rizik smrtnog stradanja, bezbjednosni pojas smanjuje i rizik nastanka teških povreda u saobraćajnim nezgodama i to čak do 50 odsto", podsjećaju iz Agencije.

Ističu da postoji osnova da se konstantno sprovode preventivne aktivnosti kako bi se povećala upotreba bezbjednosnih pojaseva i sjedišta za djecu u cilju smanjenja posljedica saobraćajnih nezgoda.

* 30 KM iznosila kazna do 2017. godine

* 100 KM se plaća sad za nevezivanje pojasa

POKAZATELJI U 2019.

Pojas na prednjim sjedištima, putnička vozila 70 %

Upotreba pojasa na zadnjem sjedištu 24 %

Dječje sjedalice do tri godine 80,3 %

Dječji zaštitni sistemi od četiri do 12 godina 26,5 %