Veće plate radnicima Agencije za lijekove: "Računamo da je to simbolično"

SARAJEVO - Predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH održali su 19. decembra sastanak s ministrom civilnih poslova BiH Adilom Osmanovićem na kojem je dogovoreno da se krene u proceduru povećanja plata zaposlenima u Agenciji.

Ramo Rustemović, predsjednik Sindikata Agencije rekao je da je jedan od zaključaka sastanka da je potrebno krenuti s poboljšanjem platnih razreda zaposlenih u Agenciji.

"Osmanović je na sastanku iskazao veliku želju da pomogne. Svi smo konstatirali sa čuđenjem zašto se s tim ranije nije dešavalo i ostalo je u obavezi da se uputi u proceduru da se dođe do povećanja platnih razreda da bi koliko-toliko došlo do poboljašanja materijalnog statusa, a mi u ovom trenutku računamo da je to samo simbolično", rekao je Rustemović.

On se ponovo zapitao zašto se sa ovim rješenjima čekalo deset godina, i istakao da sa ovim povećanjem neće biti zadovoljni.

"Mi sa tim povećanjem i prelaskom u sljedeće razrede nećemo biti apsolutno zadovoljni, jer smatramo da naš materijalni status treba drugačije rješavati. Mi mo ipak Agencija koja donosi dohodak u budžet. Oko 10,5 miliona mi smo i ove godine donijeli u budžet, a povukli oko 5. Isto tako, u ovih 10 godina nikada nije mijenjan Pravilnik o organizaciji radnih mjesta, i tu smo bili uskraćeni", rekao je Rustemović.

On je dodao da je Savjet ministara odobrio da se po hitnoj proceduri u Agenciju zaposli još šest radnika.

"Primanje ovih materijalnih ljudi je samo gašenje požara. Ako se ne poboljša materijalni status, ti ljudi će se samo naoružati dobrim znanjem i jednog dana očekujemo da će otići kao i svi ljudi nezadovoljni materijalnim statusom", rekao je predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Rustemović je rekao da se ne isključuje mogućnost štrajka ukoliko se ne ispune stvari koje su im obećane.

On je dodao i da su se predstavnici Agencije najavili da održe sastanak i sa predsjedavajućim Predsjedništva Miloradom Dodikom koji je iskazao interesovanje da pomogne u rješavanju problema koje imaju radnici ove Agencije.