Veće plate tetama podižu cijenu privatnih vrtića

BANJALUKA, BIJELJINA - Građani nekoliko lokalnih zajednica u Republici Srpskoj od narednog mjeseca moraće izdvajati više novca za boravak mališana u privatnim vrtićima, jer će doći do većih cijena, potvrdili su nam vlasnici ovih ustanova.

Razlog poskupljenja pravdaju većim platama tetama (vaspitačicama), jer će, inače, ostajati bez kadra.

Sa druge strane, roditelji tvrde da su šokirani novim cijenama, te smatraju da su to preveliki iznosi za mjesec dana boravka mališana u nekoj od ovih ustanova.

Nikolina Jović, vlasnica vrtića "Mali princ" iz Banjaluke, kazala je za "Nezavisne novine" da će od novembra biti nove cijene boravka u ovoj predškolskoj ustanovi.

"Zbog povećanja plata radnicima prinuđeni smo da podignemo cijene naših usluga, jer ćemo u suprotnom ostajati bez vaspitačica", kazala je Jovićeva.

Prema njenim riječima, ovaj kadar je već duže vrijeme deficitaran i nemaju mnogo izbora, a ukoliko im počnu odlaziti tete, ni rad samih ustanova neće biti moguć.

Da roditelje mališana iz Gradiške čekaju veće cijene kaže i Dragana Jovanić, vlasnica Kluba za djecu "Zvjezdica" iz Gradiške.

"Mi od novembra povećavamo cijene boravka za djecu. Vrtić je koštao 330 maraka, a od novembra će cijena iznositi 400 KM po djetetu, a sve zbog toga što moramo povećati plate radnicima", kazala je Jovanićeva za "Nezavisne novine".

I Bojan Jelić, vlasnik vrtića "Dragan i Zoran" iz Bijeljine, kazao je će oni u ovom vrtiću nove cijene imati od 1. decembra.

"Cjelodnevni boravak kod nas košta 330, a od decembra će biti 390 maraka", kazao je Jelić za "Nezavisne novine" i dodao da su prinuđeni da podižu cijene svojih usluga jer moraju, kako kaže, povećati plate radnicima.

Da veće cijene neće biti u svim predškolskim ustanovama, potvrdila je Jelena Guslov iz Kluba za djecu "Zvjezdica" Banjaluka, koja kaže da su kod njih nove cijene od 1. jula ove godine i da se veće cijene ne očekuju u ovoj godini.

"Kod nas boravak jednog dijeteta košta 450 KM, dok je za dvoje djece to 720 KM i za svako naredno dijete iz iste porodice vrtić se ne plaća", kazala je Guslov za "Nezavisne novine" i zaključila da se cijene vrtića sigurno neće mijenjati barem godinu dana.

Roditelj čije dijete pohađa jednu privatnu predškolsku ustanovu iz Banjaluke kaže da je bio šokiran kada je saznao da će vrtić od novembra drastično podići cijene svojih usluga.

"Moje dijete ide u jednu predškolsku ustanovu od decembra prošle godine. Znači, za manje od godinu dana što pohađa ovaj vrtić on je poskupio za 135 KM. U decembru prošle godine cijena je iznosila 325 KM, dok će od narednog mjeseca koštati 460 KM. Stvarno smo šokirani ovolikim poskupljenjem. Razlozi poskupljenja su, između ostalog, ti što se moraju podići plate vaspitačima. Slažem se, one trebaju biti veće, jer su to divne tete, ali ne preko leđa roditelja. Ovdje su na gubitku jedino djeca i roditelji. Pitam se da li će i koliko bolju uslugu imati djeca zbog ovako drastičnog povećanja cijene vrtića?", kaže ovaj roditelj za "Nezavisne novine".

Lidija Savić, majka petogodišnjakinje koja ide u jedan privatni vrtić u Banjaluci, kazala je da u državnim vrtićima nije bilo mjesta i nisu imali izbora, te su dijete upisali u privatni vrtić.

"Upisali smo kćerku u privatni vrtić, koji je duplo skuplji, a budući da opet najavljuju nove cijene, ne znam kako ćemo to uspjeti isfinansirati", kazala je ona za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, grad Banjaluka od 2022. godine daje subvencije roditeljima za boravak mališana u privatnim vrtićima, kada su iznosile 60 maraka, dok su sadašnje subvencije povećane na 150 KM za jedno dijete.

