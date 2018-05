"Večernjakov pečat": Četiri fudbalska trenera iz BiH osoba godine

MOSTAR – Čak četiri ličnosti proglašene su za Osobu godine u tradicionalnom izboru "Večernjakov pečat", u organizaciji "Večernjeg lista" koji se večeras održao u Mostaru.

Dobitnici "Večernjakovog pečata" za Osobu 2017. godine su Zlatko Dalić iz Livna, Vahid Halilhodžić iz Jablanice, Vladimir Petković iz Sarajeva i Mladen Krstajić iz Zenice, sva četvorica fudbalski treneri koji su svojim radom izborili učešće na ovogodišnjem fudbalskom Svjetskom prvenstvu selekcijama koje vode ili su vodili, redom Hrvatske, Japana, Švajcarske i Srbije.

Sedamnaestoj dodjeli "Večernjakovog pečata", pod motom "Europsko proljeće", prisustvovali su mnogobrojni gosti, brojni visoki funkcioneri iz BiH i regije, pjevači, glumci, sportisti, privrednici dok je pokrovitelj ove večeri Predsjedništvo BiH.

Specijalni muzički gost bila je španska zvijezda Mayca Teba koja je oduševila publiku svojim nastupom.

Dodijeljeno je 15 priznanja u 15 različitih kategorija. Za osobu godine nominovano je 150 ličnosti.

Nagradu u kategoriji 'Ponos BiH za humanost' dodijeljena je Agaru Hodžiću, koji je nakon smrti ostavio milion maraka javnim kuhinjama "Stari Grad", “Merhamet” i “Crveni križ”. Priznanje je primila tetka Zilha iz Pučke kuhinje “Stari Grad” u Sarajevu.

Glumac Enis Bešlagić uručio je nagradu 'Ponos BiH za poduhvat' Dajani Đurić, dimnjačarki sa fakultetom iz Brčkog.

"Poručila bih svim mladima da ne napuštaju BiH već da u njoj rade i da se obrazuju. Put do uspjeha je trnovit. Ova nagrada me podstiče da i dalje nastavim. Hvala svima koji su me podržavali i glasali za mene. Zamolila bih politačare da upale svjetla i nama Romima jer i mi želimo Evropsku BiH", rekla je Đurićeva.

Nagradu 'Ponos BiH za uspjeh' godine dodijelio je Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH, a dobitnice su sestre Čuljak, Šima i Draženka, koje su prije 33 godine bile zarobljene u jami sedam dana na -27 stepeni.

"Zahvaljujem redakciji 'Večernjeg lista' i žiriju koji je ipak odlučio da izabere moju sestru i mene. Velika nam je čast što smo dobitnice ove nagrade. Hvala spasiocima koji su nas spasili, našoj majci koja se borila za nas, svim ljekarima. Poručujem mladima da je sve moguće, samo treba da vjeruju u sebe. Život može da bude divan, kao što je moj", poručila je Draženka Čuljak prilikom dodjele nagrade.

Nagradu u kategoriji 'Međureligijski dijalog' dobio je paroh Marko Gojačić.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras sa vama. Hvala vam na ovoj nagradi koja mi dosta znači. Želio bih da je podijelim sa onim ljudima koji su doprinijeli da sam ovdje sa vama, a to su moja porodica, sveštenici iz neretvanskog kraja", rekao je paroh Gojačić.

U kategoriji 'Gospodarstvo' nagradu "Večernjakovog pečata" dobio je Rusmir Hrvić, vlasnik AS grupe, koji je pod svoje okrilje uzeo i "Agrokomerc".

"Hvala svima koji su glasali za mene, velika je čast dobiti ovo priznanje", kazao je Hrvić.

"Večernjakov pečat" u kategoriji 'Kultura' dodijelio je Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara a dobitnik je Safet Zec, 'bosanski Mikelanđelo'.

"Valja i ovo izdržati. Ostaje mi da se zahavlim ljudima koji su uprli prstom u sve ove krasne ljude, pa i u mene. Hvala vam velika", rekao je Zec.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić dodijelio je posebno priznanje za finansijsku stabilnost BiH Miri Džakuli, direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

"Večernjakov pečat" u kategorioji 'Nauka' dobio je profesor doktor Damir Boras, rektor najvećeg Univerziteta u Hrvatskoj, onog u Zagrebu.

"Ovu nagradu shvatam ne samo osobno, iako sam iz ovog kraja, iz Ljubuškog, ali ovo je nagrada cijelog mog Sveučilišta. Ono je najveće i najstarije, zato se trudi da pomogne svim manjim sveučilištima a posbeno Sveučilištu u Mostaru da bi postao najbolje Sveučilište u BiH", kazao je Boras nakon primljene nagrade.

U kategoriji 'Medicina' za 2018. nagrada je uručena Milomiru Ninkoviću, šefu klinike u Minhenu kojeg su Nijemci prozvali dr. House iz BiH.

"Dobijanje ove prestižne nagrade me istinski iznenadilo i učinilo sretnim i zadovoljnim. Želim da se zahvalim 'Večernjem listu' i svima koji su omogućili da dobijem ovu nagradu. Poželio bih večears, da svi zajdeno pokušamo da uvedemo u naše obrazovanje jedno evropske proljeće, edukacija je bitna za jedan mali narod, zato želim uspjeh svima nama u tom pogledu", rekao je Ninković.

Jelka Milićević, federalni minstar finansija, dobila je "Večernjakov pečat" u kategoriji 'Međupolitički dijalog'.

"Mi političari nismo često u situaciji da nas hvale. Biti na listi je već samo priznaje, a biti nositelj priznanja je bilo ogromno izneđanje, ogromna čast, al ii velika obaveza u daljem radu. Međupolitički dijalog treba da stvori bolje uvjete za život naših građana, da stvori veću sigurnost, mehanizam za legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i svih ostalih naroda u BiH", istakla je Milićevićeva.

Nagrada za lokalnog lidera otišla je u ruke Darka Tomaša, načelnika Prnjavora.

"Moram da se zahvalim 'Večernjem listu' i svima onima koji su prepoznali Prnjavor kao pozitivno mjesto. Nagradu posvećujem svim građanima Prnjavora bez čije podrške ne bih mogao da budem u mogućnosti da radim ovaj posao. Opština Prnjavor je mjesto gdje živi 39.000 dobrih ljudi i lijepih žena. Ovu nagradu ću shvatiti kao zahtjev da svoj posao radim još predanije", kazao je Tomaš prilikom preuzimanja nagrade.

Nagradu za sportski uspjeh godine dobio je Blaž Slišković, trener Zrinjskog

"Zahvaljujem se 'Večernjem listu' i 'Večernjakovom pečatu' na ovom velikom priznaju koje mi mnogo znači i daje mi podstrek da nastavim u ovom pravcu, da promoviram Zrinjski, Mostar i cijelu BiH", rekao je Slišković.

Osim Sliškovića, još jedan sportista je dobio nagradu "Večernjakovog pečata", a to je teniser Damir Džumhur, koji zbog obaveza nije mogao doći u Mostar

"Zaista sam ponosan na ovu nagradu, i ja ću se i dalje truditi da uveseljavam Bosance i Hercegovce. Hvala vam od srca", rekao je Džumhur u video poruci.

Kategorija 'Naše gore list' nagrađuje osobe porijeklom iz BiH koje su uspjeli u svijetu, a ovogodišnji dobitnik je Pavo Zubak, jedan od najuspješnijih hrvatskih privrednika koji je u vrhu udruženja "Prsten" a porijeklom je iz Posavine. Nagradu je uručio Predsjednik uprave HT Eronet Vilim Primorac.

"Ovo je priznanje koje se odlaže u srce. Ovo što radite u Mostaru je izvrsno i samo nastavite tim putem i doći će te gdje želite", kazao je Zubak.

Nikola Marković, direktor BHT-a, dodijelio je nagradu u kategorija 'Javna uprava,' a dobitnik je Mirsad Vilić, koji se nalazi na čelu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

"Kada vas nagrade, to ima dupli značaj. Prvo vas usreće, a drugo daju vam obavezu da nastavite još bolje da radite", istakao je Vilić.

Posbeno priznanje "Večernji list" je dodijelio Delegaciji Evropske unije u BiH i Lars-Gunar Vigemarku, šefu Delegacije EU u BiH.

"Prihvatam ovu nagradu u ime svih koji svakodnevno rade na unapređenju evropskih integracija u BiH. Imam da kažem jednu stvar, a to je radite zajedno, poštujte jedni druge, imate sjajnu zemlju, mnogo sjajnih ljudi ovdje i vjerujem da ćete uspjeti", rekao je Vigemark u svom kratkom obraćanju.

Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica Hrvatske, je dobitnica "Večernjakovog pečata" u kategoriji "Promicatelj evropskih vrijednosti" a nagradu joj je uručio Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH.

"Mostar svojim simboličnim imenom znači povezivanje. Zahvaljujem na ovoj velikoj časti, koje shvatam i kao priznanje Republici Hrvatskoj koja će zdušno nastaviti podržavati BiH na njenom europskom putu, i nastaviti ulagati u nju. BiH je Evropa, zajedništvo u različitosti, i Hrvatska će vas u tome nastaviti podržavati. Poručila bih mladim ljudima, ostajte u BiH, ona je vaša domovina, vjerujem u njenu budućnost. Bosno i Herecgocvino, Hrvatska je uz tebe?", poručila je hrvatska predsjednica, kojoj je uručen i rad sarajevskog vajara Stjepana Skoke.