Veći minimalac podiže cijene hljeba i pekarskih proizvoda

BANJALUKA, BIJELJINA - Iako je cijena brašna u Srpskoj u blagom porastu, ovo još neće uticati na to da budu više cijene hljeba i ostalih pekarskih proizvoda, mada, kako kažu naši sagovornici, ukoliko dođe do rasta minimalne plate, treba očekivati više cijene ovih proizvoda.

Naime, kako je rekao Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske, cijene pšenice nisu značajno porasle u prethodnom periodu iako su svi mislili da će se to desiti.

"Očekivali smo da će doći do većeg rasta cijene pšenice upravo zato što su ovogodišnji prinosi veoma loši, a samim tim i kvalitet nije dobar na domaćem tržištu ove žitarice, tako da kvalitetniju pšenicu moramo uvoziti", kazao je Kos za "Nezavisne novine".

Dodaje da se pšenica koju će građani Srpske jesti u budućnosti ne nalazi u Srpskoj, nego u Mađarskoj i Srbiji, te, kako kaže, uvijek postoji mogućnost rasta cijena i da tona uvozne pšenice poskupi za 30 do 40 evra, a sada košta od 230 do 280 evra, zavisno od kvaliteta.

"Sada sve zavisi od minimalne plate, te u slučaju da se desi da plata poraste, to će uticati da dođe do viših cijena skoro svega, pa samim tim i brašna, a ovo će se samim tim preliti i na cijene hljeba, ali i ostalih proizvoda", kazao je Kos.

Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina, ističe za "Nezavisne novine" da pekari očekuju više cijene brašna u narednom periodu, ali kako kaže, taj rast ne bi trebalo da utiče na rast cijene krajnjeg proizvoda.

"Ono što nas zabrinjava jeste najniža plata, te ukoliko dođe do povećanja poreza i doprinosa na platu zaposlenih, strah me je da bi moglo da dođe do viših cijena hljeba, ali i ostalih pekarskih proizvoda", kazao je Pelemiš.

Pojasnio je da je ranijih godina najveću stavku u poskupljenju hljeba i pekarskih proizvoda imala upravo cijene brašna, dok su sada porezi i doprinosi ti koji kreiraju cijene.

Goran Grabovac, predsjednik Udruženja pekara regije Banjaluka pri Privrednoj komori Republike Srpske, kazao je za "Nezavisne novine" da su cijene brašna više za oko dvije marke po vreći.

"Tako da su sada cijene vreće brašna od 25 kilograma od 19,5 do 23 KM, zavisno od proizvođača, ali i tipa brašna", kazao je Grabovac.

Kako je rekao, smatra da brašno neće mnogo poskupjeti u narednom periodu, ali ističe da je vrlo teško prognozirati šta će se dešavati.

"Ukoliko se dogodi da dođe do rasta minimalne plate, sigurno je da u narednoj godini možemo očekivati više cijene hljeba, ali i ostalih pekarskih proizvoda od 10 do 15 odsto", kazao je Grabovac.

Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske i vlasnik Pekarsko-slastičarskog društva "Krajina klas", kazao je da su cijene brašna u prethodnom periodu bile više za tri odsto te da su nove, više cijene najavljene oko Nove godine, ali ističe da to nije značajan rast.

"Mi u našim objektima nismo planirali neku korekciju cijena, ali imamo informaciju da će poskupjeti i struja, a sa druge strane, rast plata je realno ono što je najteže u pekarskoj industriji", kazao je Trivić za "Nezavisne novine" i istakao da u pekarama niko ne radi za minimalac.

"To nije rast minimalca, nego rast poreza i doprinosa", kazao je Trivić i dodao da je realno očekivati, ukoliko dođe do povećanje minimalca, da će mnoge njegove kolege da podižu cijenu svojih proizvoda.

