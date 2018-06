Vedran Škoro: ATV nikad nije zahvatila spirala ćutnje

Ovih dana završavamo veliki posao na "rebrandingu" ATV-a. Kreirali smo potpuno novo "lice" naše kuće koje ćemo u ponedjeljak, 4. juna, pokazati našim gledaocima, rekao je direktor Alternativne televizije Vedran Škoro.

NN: Nedavno ste postali direktor Alternativne televizije, a već godinama radite kao novinar-urednik na toj televiziji. Koliko su ta dva posla slična?

ŠKORO: To su potpuna dva različita posla, jedan menadžerski, a drugi urednički, koji radim već punih 26 godina. Iako nisu kompatibilni, rekao bih da je moj novinarski "background" kvalitativna prednost i za posao direktora ATV-a koji sada radim. Uporedo sa ovim poslom, ostao sam i dalje urednik i voditelj emisije "Apostrof", jer, moram priznati, nije se lako odreći autorske emisije koja uskoro završava jedanaestu sezonu emitovanja i koja se, bez lažne skromnosti, etablirala kao vodeći politički talk-show u Republici Srpskoj, BiH, pa i regionu.

Posao direktora Alternativne televizije je sigurno za mene, kao profesionalca u televizijskom poslu, veliki izazov, velika odgovornost, ali i čast. Ovo, zaista, nije nikakva fraza, već upravo "modus vivendi", odnosno način na koji ja živim i radim ovaj posao, menadžera ATV-a. Trudim se da i sada, u glavnom maniru mog profesionalnog habitusa, na najbolji mogući način obavljam i ovaj posao. Obaveza je mnogo, od finansijskih, tehničko-tehnoloških do programskih, tako da moj radni dan, nerijetko, traje i do 12 časova. To shvatam kao moju dužnost da svojim znanjem i vještinama doprinesem realizaciji vizije i misije ATV-a, ali i ukupnog dobrog stanja u kući, što uključuje zadovoljstvo i motivisanost zaposlenih. Naravno, u svemu tome imam pomoć profesionalnog i uspješnog tima ATV-a, što olakšava izvršenje postavljenih ciljeva i rezultata rada za čiju realizaciju je, ipak, glavna odgovornost na onome ko je na čelu. Dakle, raditi ova dva posla je vrlo zahtjevno i uzima više od "cijelog" čovjeka, tako da dugoročno moj urednički i autorski angažman bi trebalo, ipak, da nađe nasljednika.

NN: U odnosu na ostale televizije u Republici Srpskoj, po čemu se ATV razlikuje?

ŠKORO: Kada sam u prethodom pitanju pomenuo misiju i viziju ATV-a, to je upravo ono po čemu se i razlikujemo od drugih televizija. Konstanta našeg rada je objektivno informisanje i posvećenost potrebama građana, običnog čovjeka koji je naš gledalac. I ranije sam pominjao da ATV nikada nije zahvatila "spirala ćutnje" ili pak neobjektivnosti. Profesionalizam, nepristrasnost i tačnost su glavne vodilje našeg rada ili, kako ja to volim reći, "apostrofi" po kojima smo poznati. Mi nastavljamo na tom kursu uz kvalitativna poboljšanja i unapređenja kako tehničko-tehnoloških, tako i ljudskih potencijala.

NN: Šta će biti prioritet ATV-a u narednom periodu u smislu programske šeme?

ŠKORO: Ovih dana završavamo jedan veliki posao na "rebrandingu" ATV-a. Kreirali smo jedno potpuno novo "lice" naše kuće koje ćemo u ponedjeljak, 4. juna, pokazati našim gledaocima i javnosti. Simbolično, taj dan, kada ATV puni 21. godinu postojanja, predstavićemo naš novi vizuelni identitet i tako, simbolično, otvoriti novu stranicu drugih dvadeset godina postojanja i rada ATV-a. Moram reći da smo u protekla dva-tri mjeseca zajedno sa autorskim timom našeg novog vizuala naporno radili na kreaciji idejnih rješenja. Dakle, mijenjali smo sve, od novog logotipa, džinglova, potpisa, novih grafičkih rješenja za animacije, krolove, pozadine, promo-spotove do novih špica za Centralne vijesti i kompletno sve emisije Alternativne televizije. Cilj nam je da i na taj način obogatimo i unaprijedimo komunikaciju sa našim gledaocima, ali i klijentima šaljući im poruku da "rastemo" i razvijamo se i u tehničko-tehnološkom smislu.

Što se tiče programskog dijela, novina je da uvodimo jutarnji program koji će biti emitovan svaki radni dan od sedam do devet časova sa mnoštvom sadržaja, servisnih informacija i "živih" javljanja sa terena. Naša intencija jeste da gledaocima ponudimo "Bolje jutro", što je i naziv jutarnjeg programa ATV-a. Uz naše stalne emisije, uveli smo i nove formate, a izdvojio bih tek neke od njih, emisiju "Neobično obični", novi TV format o IT dostignućima, zatim emisiju iz svijeta spoljne politike "(R)evolucije" i još mnogo drugih zanimljivih i inovativnih sadržaja.

NN: O političkom pritisku na medije se govori stalno. Koliko se teško oduprijeti tom pritisku i da li ste se dok rukovodite televizijom susretali s tim pritiscima?

ŠKORO: Kao i u ostalim segmentima života, mnogo toga zavisi od vašeg stava, odnosno načina na koji se postavite. Mislim da ima istine u mišljenju da koliko dozvolite, toliko će i pokušati. Čini mi se da se uglavnom zna kod koga možete "proći" sa raznim pritiscima, pa i političkim. ATV nije takva kuća i kao što sam već rekao, ostajemo vjerni našem kursu objektivnosti i nepristrasnosti u svemu što radimo. Nakon višedecenijskog iskustva rada u ovoj branši, svjestan sam moći, ali i odgovornosti javno izgovorene riječi. Mi niti krijemo, niti to možemo, javnost sudi i sudiće o svakome od nas koji se bavimo ovim poslom. Poštovanje profesionalnih standarda i etike u ovom poslu čuva vas od eventualnih pritisaka. To su osnovni postulati kojima se rukovodim i na mjestu direktora ATV-a.

NN: Koji je najveći izazov koji očekuje ATV u narednom periodu?

ŠKORO: Promijenili smo vizuelni identitet, krećemo sa novim programskom šemom, uvodimo nove emisije, a pretpostavka za sve to su uz ljudske i tehnički kapaciteti. Novi programski sadržaji biće emitovani iz novog studija ATV-a, moderno opremljenog, između ostalog i LED ekranima i LED rasvjetom. Takođe smo investirali i u nabavku četiri kompleta 3G rančeva, što nam omogućava da budemo još bolji i spremniji u onome što je suština televizije, živim javljanjima. U narednom periodu planirali smo i modernizaciju drugog velikog studija ATV-a kako bismo napravili još veći i značajniji iskorak u programskom smislu. Takođe, veliki izazov pred nama je digitalizacija, prelazak sa analognog na digitalni sistem emitovanja TV signala, što će omogućiti bolji kvalitet slike i zvuka, kako bismo i na ovaj način bili konkurentni i u korak sa evropskim standardima televizijskog emitovanja.