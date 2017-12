"Veliki brat" prati konobare u bh. institucijama

SARAJEVO - Služba za zajedničke poslove (SZZP) institucija BiH sklopila je ugovor o ugradnji video-nadzora u bifeima Parlamentarne skupštine i Zgrade prijateljstva između Grčke i BiH.

Prema detaljima natječaja, najpovoljniji ponuđač bila je Agencija za tehničku i fizičku zaštitu "Middle point electronics" d.o.o., s kojom je sklopljen ugovor, a nakon što je prethodno već poništen jedan konkurs, budući da prijavljene firme nisu imale sve potrebne dokumente. Vrijednost ugovora je 18.600 KM.

Ova, naoko mala neobičnost, ima svoju pozadinu, o čemu su "Nezavisne" ranije pisale, a tiče se zakonitosti rada osoblja u logistici (u bifeima i restoranima), ali i pitanja zaštite njihovih ljudskih prava.

Ranije su "Nezavisnim" iz Službe za zajedničke poslove potvrdili kako postoje određene sumnje u zakonit rad pojedinih konobara te da su video-kamere način jače kontrole nad njima.

"Bilo je određenih sumnji u konobare, ali to, nažalost, nije ništa neobično, to dosta konobara radi. Zasad je planirano instaliranje kamera u same šankove, da se vidi ulaz - izlaz robe", kazali su tada iz SZZP BiH.

Postoje, naime, saznanja da su pojedini konobari već uhvaćeni u određenim nečasnim radnjama, no pitanje instaliranja kamere i praćenje svakog koraka ovih uposlenika istovremeno upućuje i na mogućnost narušavanja njihove privatnosti, odnosno kršenja ljudskih prava.

Iz Centara civilnih inicijativa (CCI), civilne organizacije koja godinama prati rad institucija BiH, još u vrijeme raspisivanja ovog tendera poručili su kako bi bilo pametnije odustati od trošenja sredstava za kamere, a planirani novac utrošiti za sasvim druge namjene.

"Ukoliko netko želi kontrolirati osoblje bifea u zgradama institucija BiH, postoje znatno suptilniji i potpuno besplatni načini da se to uradi. Pitanje je i kako će biti osigurana sva prava uposlenicima koji će biti praćeni video-nadzorom na njihovim radnim mjestima", upozorili su ranije iz CCI-ja.

Podsjećanja radi, prije nekoliko godina demontirane su kamere koje su bile postavljene u liftovima zgrade institucija Bosne i Hercegovine, upravo zbog sličnih razloga.