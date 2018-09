Veliki napredak u borbi protiv karcinoma debelog crijeva

GRADIŠKA - U Bolnici Gradiška tokom proteklih godinu dana uspješno je urađeno više od 50 laparoskopskih operacija karcinoma debelog crijeva, pod vođstvom gostujućeg hirurga dr Aleksandra Gluhovića, jednog od vodećih evropskih stručnjaka u ovoj oblasti hirurgije.

Mirko Manojlović, direktor Bolnice Gradiška, koji je i sam hirurg, kaže da je u Bolnici Gradiška prije otprilike godinu dana otpočeo program pružanja usluga iz digestivne hirurgije koje do sada nisu pružane u zdravstvenim ustanovama RS.

"U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Fondom zdravstvenog osiguranja RS pokrenuli smo program usluga gdje smo uradili do sada 50 operacija iz ove oblasti. Operacije je izvela ekipa gradiške bolnice pod vođstvom doc. dr Aleksandra Gluhovića, kao stručnog konsultanta i mentora", naveo je Manojlović.

Gluhović navodi da je broj oboljelih od karcinoma debelog crijeva u porastu, kako na našim prostorima tako i u svijetu, ali ono što ohrabruje je to da je od svih maligniteta posljednjih deset godina najviše urađeno na liječenju karcinoma debelog crijeva i to zahvaljujući minimalno invazivnim operacionim pristupima, odnosno laparoskopskim operacijama.

Govoreći o tome kako je došlo do saradnje sa Bolnicom Gradiška, on je naveo da je nakon razgovora sa direktorom ustanove i dolaska u Gradišku procijenio da postoje tehnički uslovi i ljudski resursi, bez obzira na to što je ovo mala bolnica.

"Lekari su izuzetno motivisani za unapređenje rada i uvođenje novih procedura", kazao je Gluhović.

Prema njegovim riječima, čitav projekat je pokrenut sa idejom da se edukuju ovdašnji ljekari iz oblasti minimalno invazivne hirurgije, koja je trend danas u svijetu.

Prema njegovim riječima, plan je da se u narednom period sprovede kompletna edukacija do nivoa kada će hirurzi gradiške bolnice biti u mogućnosti da potpuno samostalno sprovode laparoskopske operacije na debelom crijevu.

"Mi ćemo, praktično, u Gradišci napraviti jedan edukacioni centar koji će moći da prođu i ljekari i iz drugih ustanova u RS ukoliko budu zainteresovani", kazao je Gluhović.

Prednosti laparoskopske operacije

Aleksandar Gluhović kaže da je u razvijenim zemljama koje imaju dobru medicinu, klasična hirurgija uvijek u drugom redu. "Sve operacije započinju se laparoskopskim putem i samo ako je iz nekog tehničkog razloga nemoguće uraditi neku laparoskopsku operaciju, onda se pristupa otvorenoj hirurgiji", navodi ovaj stručnjak.

"Prosječan boravak u bolnici nakon operacije u klasičnoj hirurgiji je od sedam do 10 dana, a kod laparoskopske hirurgije je tri dana. Pacijenti neposredno poslije operacije počinju da jedu, da sami o sebi brinu, ustaju iz postelje i sami se kreću. Bolovi su svedeni na minimum", navodi Gluhović.