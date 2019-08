Veliki pomor ribe kod Zvornika

ZVORNIK – U rijeci Drinjača došlo je do masovnog pomora ribe usljed pražnjenja akumulacije mini HE Eta Energy na Kušlatu, a nakon dojave Ribočuvarska služba je odmah izašla na teren.

Marko Mimić iz Riboročuvarske službe "Bistro" Zvornik kaže za Fenu da su izlaskom na teren uvidjeli veliku količinu uginule ribe koja je dolazila sa rijeke Drinjače.

"Kod akumulacije iznad mini HE Eta Energy na Kuslatu zatekli smo ispražnjenu akumulaciju iznad brane i veliku količinu mulja koju je voda nosila. Taj mulj je uzrokovao gušenje ogromne količine ribe. Imali smo ovakav slučaj i prošle godine, ali sa manjim obimom uginuća ribe, jer je bio drugi period godišnjeg doba i voda je bila hladnija. Ovo ispuštanje vode je izvršeno naglo, a objašnjeno nam je da je razlog pokvareni zatvarač. Na terenu smo skupili oko 400 jedinki uginule ribe", naveo je Mimić.

Jedan od investitora mini HE Eta Energy objekta ispod Kušlata Vitomir Tomić ističe da je problem za pomor ribe mulj koji se taloži, a ne ispuštanje vode.

"Od prošle godine do danas je više od 2,5 metra nataloženog mulja, zbog čega nismo mogli da izvučemo zatvarač. Pokušali smo da ga otvorimo, ali su pukli nosači. Dok smo radili remont, jezero se praznilo oko 24 sata, ali bez obzira na to došlo je do uginuća neke količine ribe. Stvarno mi je žao svake ribe koja je uginula, ali mi nismo krivi zbog taloga i treba tražiti drugu adresu", naveo je Tomić.