Veliko interesovanje za pomoć od 100 KM, najčešće pitanje kako se maloljetnici mogu prijaviti

BANJALUKA - Veliko je interesovanje mladih za prijavljivanje za jednokratnu pomoć od 100 KM, potvrđeno je za "Nezavisne novine" iz Ministarstva finansija RS.

Podsjećamo, danas je počelo prijavljivanje mladih i trajaće do 25. jula. Pravo na pomoć imaju svi mladi, koji su na dan 1. jula 2022. godine imali od 16 do 29 godina, odnosno rođeni od 1. jula 1993. godine do 1. jula 2006. godine.

"Veliko je interesovanje. Stiže nam mnogo pitanja koja se rješevaju u hodu", navode iz resornog ministarstva za "Nezavisne novine".

Dodaju da se najveći broj pitanja odnosi na to kako se maloljetna lica mogu prijaviti.

"Da bi maloljetna lica dobila novčanu pomoć, potrebno je da otvore tekući račun u banci na svoje ime", navode iz ministrstva.

Kako ističu, razmotrili su sve mogućnosti, te su se se pripremili ukoliko dođe do pada sistema na samoj aplikaciji.

"Za sada se sve odvija kako treba", navode iz ministarstva.

