Verhaz: Korona virus jenjava, približavamo se kraju epidemije

BANJALUKA - Manje novozaraženih, manji broj pacijenata i manje pacijenata koji imaju tešku kliničku sliku oboljevanja bolesti izazvane korona virusom, govore u prilog da virus korona slabi i da se približavamo kraju epidemije, kaže Antonija Verhaz, načelnik Klinike za infektivne bolesti UKC RS.

U posljednja 24 časa u tri laboratorije u Srpskoj testirano je 213 uzorka, a novi virus korona potvrđen je kod sedam osoba.

"U ovom trenutku u Klinici za infektivne bolesti koja se nalazi iza nas koja je kovid bolnica, nalazi se 29 pacijenata, na intenzivnoj njezi tri pacijenta. Mi imamo još jednu lokaciju, to je na mjestu stare Pulmologije na donjoj lokaciji kako je mi zovemo, imamo 18 pacijenata. Moram reći da ovaj broj pacijenata je u padu smanjuje se broj i to osjetno u odnosu na prethodnu nedjelju, naročito na prethodne dvije nedjelje gdje smo imali veći broja pacijenata. U ovom trenutku možemo govoriti o jenjavanju na temelju ovih parametara da, i nadamo se da neće doći do nekog pogoršanja, ne bi trebalo. Jer i stanovništvo je već uslvojilo nove navike", kaže Verhaz za ATV.

Parametri za korona virus koje pratimo idu u povoljnom pravcu i zadovoljni smo epideiološkom situacijom i kažemo da je ona u potpunosti pod kontrolom. Kada gledamo epidemiološku krivu mi se nalazimo u silaznom dijelu, objašnjava epidemiolog. Ali, to ne znači, da se možemo opustiti.

"Definitivno mi sada imamo sve manje uslova u kojima virus može preći sa jedne osobe na drugu osobu. Svakako utiču jednim dijelom i vremenske prilike, ali bih prije svega ovdje stavila fokus na sve mjere i ponašanje svih nas u ovoj situaciji. Međutim, virus je još u cirkulaciji, to podaci pokazuju. Treba još primjenjivati oprez u bilo kojoj situaciji i primjenjivati sve one mjere koje inače preporučujemo. Budući da smo mi svjedoci jedne epidemije novog virusa sa kojim se nismo susretali do sada sigurno će struka procjenjivati pojedinačno uslove koji su nama još neophodni da bi odjavljivali sam kraj epidemije. Još uvijek o tome ne razmišljamo", rekla je Jelena Đaković Dević, epidemiolog Instituta za javno zdravstvo.

Broj pacijenata u bolnicama sa oboljenjem izazvnima korona virusom, broj novih prijema, broj novozaraženih, smrtnih ishoda - čitav je splet faktora koje epidemiolozi trebaju razmotriti prije nego što proglase kraj epidemije.

Slično će biti i sa ukidanjem kovid bolnica, kaže struka. Dobro je što se u svijetu i regionu smanjuje njihov broj. Kod nas bi, kada se stvore uslovi, prva na redu mogla da bude lokacija na staroj hirurgiji.