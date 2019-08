Vikend prijatno topao, od ponedjeljka opet vrućine

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će tokom vikenda biti sunčano i prijatno toplo, a vrućine se očekuju prvih dana naredne sedmice, nakon čega dolazi do zahlađenja, rečeno je Srni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Dežurni meteorolog Draško Rudan rekao je da će sutra ujutru biti pretežno vedro i svježe, a oko rijeka i kotlina moguća je magla.

Jutarnja temperatura biće od osam do 14 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusov.

"Tokom nedjelje, ponedjeljka, utorka i srijede, 18, 19, 20. i 21. avgusta, iznad našeg područja vratiće se vrućine, te će temperatura vazduha biti samo ponegdje ispod 30 stepeni, a u većini mjesta od 30 do 35 stepeni Celzijusovih", rekao je Rudan.

On je naveo da se, prema sadašnjim meteorološkim kartama, destabilizacija vremena očekuje u četvrtak, 22. avgusta, kada će doći do pada temperature vazduha i naoblačenja, uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

"Nestabilno vrijeme će biti i u petak, 23. avgusta, dok se stabilizacija vremenskih prilika može očekivati ponovo za naredni vikend", rekao je Rudan.