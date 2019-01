Vikend u BiH uz ''debele'' minuse

U narednih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini očekuju nas veoma niske temperature vazduha, a obilnih padavina neće biti, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Subota: umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje je moguće i provijavanje slabog snijega. Nešto manje oblačnosti i bez padavina očekuje se u Hercegovini. Jutarnja temperatura od -11 do -5, na jugu od -3 do 2, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu od 3 do 7 stepeni.

Nedjelja: umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u planinskim djelovima je moguće i provijavanje slabog snijega. Nešto manje oblačnosti i bez padavina očekuje se u Hercegovini. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu od -2 do 2, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 4 do 8 stepeni.

Ponedjeljak: pretežno oblačno vrijeme. U centralni i istočnim područjima sa susnježicom i snijegom. U Posavni i u Krajini sa kišom. U Hercegovini sa kišom i snijegom. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a najviša dnevna od -1 do 4, a u sjevernim područjima do 8 stepeni.

(n1)