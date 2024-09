Vikend u znaku jeseni, pripremite džempere

BANJALUKA – U Republiku Srpsku stiže naglo zahlađenje uz jače padavine i jak do olujni vjetar što će primorati građane da u ormare vrate džempere.

Prema podacima RHMZ-a, jaka kiša će zahvatiti većinu predjela, u Hercegovini biće i pljsukova sa grmljavinom. Padavine će biti obilnije na jugu i zapadu. U Hercegovni će duvati jak do olujni jugo, a u ostalim predjelima umjeren do jak zapadni do sjeverozapadni vjetar.

"Vjetar slab do umjeren, na udare jak zapadni do sjeverozapadni, dok će u Hercegovini i na jugu Krajine duvati umjeren do jak, na momente i jak do olujni jugo. Maksimalna temperatura vazduha biće u prvom dijelu dana od 12°S na zapadu i jugozapadu do 20°C na jugu Hercegovine, u višim predjelima na zapadu od deset", ističu iz RHMZ-a, a minimalna temperatura vazduha biće u noći na subotu od šest stepeni na jugozapadu do 11°S na sjeveroistoku, na jugu do 14°S, u višim predjelima od tri stepena.

Tmurno i hladnije vrijeme sa kišom uglavnom na sjeveru biće i u subotu.

"Na jugu do jutra jače padavine, u nastavku dana suvo uz postepeno razvedravnje. Ponegdje na u Krajini su moguće i obilnije padavine. Naveče i u noći na nedjelju vjetar u jačanju na sjeveru", istakli su oni i dodali da će minimalna temperatura biti od šest do deset stepeni, na jugu do 13, a u višim predjelima tri.

Maksimalna temperatura vazduha od samo devet do 15°C, na jugu do 19°C, u višim predjelima na zapadu od sedam stepeni.

Oblačno i hladno vrijeme sa kišom biće i tokom nedjelje u većini krajeva. Kiša će na zapadu biti obilnija, dok će na jugu biti uglavnom sunčano uz oblačne periode i ponegdje sa prolaznom kišom.

"Minimalna temperatura vazduha od šest do 12 stepeni Celzijusa, u višim predjelima tri stepena. Maksimalna tempratura vazduha 11°C na jugozapadu i istoku do 20°C na krajnjem jugu, u višim predjelima 7°C", naveli su oni.

