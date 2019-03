​Tokom vikenda u BiH se prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme, a poslijepodne razvedravanje.

Jutarnja temperatura biće od 1 do 6, na jugu od 5 do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu od 13 do 17 stepeni.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH