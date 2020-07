Vikendice sa bazenima zamijenile more

BANJALUKA - Za iznajmljivanjem vikendica i vila u Republici Srpskoj, posebno onih sa bazenom, vlada velika pomama, a kako kažu vlasnici tih nekretnina, jedan od vjerovatnih razloga tome su zatvorene ili djelimično zatvorene granice i nemogućnost odlaska na more tokom godišnjih odmora.

Zlatko Trožić, vlasnik vikendice "Tamara" u Krupi na Vrbasu, kaže da je potražnjom za vikendicama za iznajmljivanje neopisivo velika.

"Imam komšije koje razmišljaju da grade dodatne objekte. Kada me građani pozovu, kažu mi da sam peti ili šesti čovjek koga su zvali i da je sve zauzeto", kaže Trožić za "Nezavisne".

On je rekao da je očigledno da je korona učinila svoje te da su mnogi ljudi lišeni zadovoljstva odlaska na more, pa spas traže u vikendicama i kućama koje se iznajmljuju.

"Inače su tražene vikendice koje imaju bazen te je svaki drugi klijent okrenut tome. Bazen sam morao uraditi ad hok, iz razloga da bih udovoljio klijentima. Uglavnom ljudi traže i prirodu, te da imaju privatnost", pojasnio je Trožić.

Kako on kaže, njegovi gosti su porodice, ali i omladina, te da cijena iznajmljivanja zavisi isključivo od broja osoba koje dolaze.

"Cijena iznajmljivanja zavisi od broja osoba, ali to je od 200 do 300 KM. Kapacitet prenoćišta je nekih 10 osoba, a dnevno možemo ugostiti 30 do 40 gostiju, jer imamo toliko sjedećih mjesta. Imamo sve sadržaje, posuđe, roštiljski pribor, pečenjaru, šank, dva toaleta", istakao je Trožić i rekao da se na ovaj način kvalitetno može provesti odmor, kao i organizovati manje svadbe do 50 ljudi te krštenja.

Dodao je da se u objektima sprovode sve preporučene mjere dezinfekcije kako bi se gosti zaštitili od pandemije virusa korona.

Nedžad Ismić, vlasnik vikendice "Drinsko jutro", koja se nalazi na području Bijeljine, kaže da posluje nekoliko godina te da je svake godine njihova popunjenost 95 odsto, ali da je ove godine čak i nešto viša.

"Potražnja jeste velika, imamo dosta izdatih i nemamo još mnogo slobodnih termina. Ove godine imamo dosta porodica, pa zaključujemo da je trenutna situacija doprinijela tome da se porodice odmaraju kod nas", kaže Ismić i ističe da cijena zavisi od broja osoba, a da prenoćište za deset osoba košta 300 KM.

U vili "Breza" kažu da postoji solidna zainteresovanost za iznajmljivanjem, a da je u posljednje vrijeme interesovanje veliko za matruske proslave, rođendane i slično.

"U suštini, mušterije se najviše interesuju za našu vilu, jer je pristupačna i blizu je auto-puta i zato što se iz centra Banjaluke do nje stiže za 15 minuta. Ova vila garantuje mir, privatnost, tišinu te uživanje na našim velikim terasama okruženom šumom, a pored toga imamo i saunu i veliku hidromasažnu kadu", kažu u ovoj vili.

Kako navode, i prije i poslije boravka gostiju, cijeli objekat detaljno dezinfikuju propisanim sredstvima.

Oni kažu da je cijena za zakup cijele vile sa spa centrom 500 KM za 24 sata, a da za više noći odobravaju popust.

"Vila se iznajmljuje i za dnevna druženja, roštiljanja te cijena varira zavisno od broja osoba. U našem objektu mogu se organizovati i manja vjenčanja u zatvorenom i na otvorenom, gdje se u potpunosti mogu ispoštovati propisane mjere socijalne distance zbog pandemije, a cijena je 30 KM po osobi", kažu u "Brezi".

U "E-agency Ljubinka Ostojić", agenciji koja se bavi iznajmljivanjem vikendica na području Banjaluke, Čelinca i Prijedora, kažu da je veliko interesovanje građana za vikendice sa bazenom, s obzirom na to da je većina njih odustala od mora ove godine.

"Najveće interesovanje je za vikendice sa bazenima, pretežno je svaki vikend u sve četiri vikendice koje iznajmljujemo zauzet. Kada je u pitanju cijena, što je veći broj ljudi, to je jeftinije po osobi, tako da se cijena kreće 20-30 KM po osobi ukoliko je grupa veća od osam ljudi, a ako je grupa manja, iznajmljivanje po osobi je malo skuplje", kažu u ovoj agenciji.