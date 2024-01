Vipotnik: Cilj je da Hrvatska potpuno odustane od Trgovske gore

BANJALUKA - Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je da odluka Hrvatske da odgodi skladištenje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori predstavlja pobjedu građana, medija i institucija koji su dali doprinos da se ukaže na štetnost takve namjere i korak do konačne pobjede - zabrane odlaganja.

On je u intervjuu Srni istakao da je postignut potpuni konsenzus građana, institucija, nevladinih organizacija i političkih predstavnika, što je bila i jasna poruka Hrvatskoj.

"Pored svih dnevnopolitičkih neslaganja, ova tema stvorila je cjelokupno jedinstvo. To je snažna poruka građanima u tom dijelu Srpske i BiH da nisu sami, ali i poruka Hrvatskoj da nećemo dozvoliti da istraju u svojoj namjeri. Idemo do konačnog cilja, a to je odustajanje od odlaganja otpada na Čerkezovcu", naveo je Vipotnik.

Prema njegovim riječima, dobrodošla je poruka iz Hrvatske da će do 2028. godine skladištiti otpad u Sloveniji, odnosno u Nuklearnoj elektrani "Krško", te dodao da to neće usporiti aktivnosti institucija iz Srpske i BiH.

"Pokrenuli smo istraživanja u Republici Srpskoj i Federaciji koja uključuju sve relevantne zdravstvene i obrazovne institucije. Institut za javno zdravstvo priprema prvi izvještaj, kao i Institut za geološka istraživanja. To će uraditi i kolege iz Federacije", rekao je Vipotnik.

On je podsjetio da su održani brojni sastanci, a najvažniji u Ženevi krajem prošle godine u Sekretarijatu ESPO konvencije i Protokola o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu /SEA/, gdje su nadležni upoznati o aktivnostima Srpske i BiH, ali i Hrvatske, te naveo da je najvažnija poruka da institucije nisu kasnile sa aktivnostima.

"Bilo je pojedinaca, pa i medija, koji su govorili da smo zakasnili. Sa najrelevantnijeg mjesta dobili smo poruku da nismo zakasnili i da smo pravovremeno postupili u svim aktivnostima", rekao je Vipotnik, naglasivši da Hrvatska vodi netransparentan proces.

On je naveo da su tri zemlje EU stale na stranu Republike Srpske i BiH, odnosno Mađarska, Austrija i Slovenija, te istakao da postoji dobra saradnja i sa institucijama u Srbiji.

"Donijeli smo relevantnu Rezoluciju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je snažna poruka. U narednom periodu samo treba da nastavimo sa aktivnostima i ubijeđen sam da ćemo doći do konačnog cilja, a to je da Hrvatska odustane od ovog lokaliteta", istakao je Vipotnik.

