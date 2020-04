Virus korona ušao i u istočnu Hercegovinu: Mora se represivnije djelovati

TREBINJE - Prvi slučajevi virusa korona registrovani su ovog vikenda u istočnoj Hercegovini, od čega je jedna osoba iz Nevesinja, dok je u Trebinju najprije na virus bio pozitivan jedan stariji muškarac, a onda još pet, od 11 osoba koji su bile u bliskom kontaktu prvooboljelog.

"Sve pozitivne osobe se osjećaju dobro i nemaju ispoljene simptome bolesti, a Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Trebinje, Bolnica Trebinje i Institut za javno zdravstvo nastavljaju dalje istraživanje COVID kontakata", navela je nakon okončanja sjednice gradskog Kriznog štaba na kratkoj konfereciji za novinare dr Jelena Durić, epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.

Direktorica Bolnice Trebinje dr Ljubica Miljanović je pojasila da je i provooboljeli stabilnog zdravstvenog stanja, a da je, od pet pozitivih, još jedno lice starije životne dobi smješteno u Bolnicu Trebinje i stabilnog je stanja, dok ostala četiri pacijenta imaju po 35 do 36 godina i oni se dobro osjećaju.

"Ono što je dobro jeste da su svi drugi pozitivni pacijenti, osim dvoje starijih, dobrog zdravstvenog stanja i asimptomatski su. Oni će dalje boraviti u Studentskom domu u karantinu i imaće zdravstvenu zaštitu", kazala je dr Miljanović, pojasnivši da je prvooboljeli Trebinjac 1. aprila došao sa bolničkog liječenja u Banjaluci, sa Instituta u kome nije bilo pacijenata sa virusom korona, a u trebinjsku se Bolnicu javio tek 7. aprila sa simptomima koji su asocirali na koronu, koja je nakon testiranja i potvrđena.

Gradonačenik Trebinja Mirko Ćurić je nakon nje pojasnio da se sada ide u drugi krug kontrolisanja i to najprije konataka sa pet novopozitivnih slučajeva.

"Porodica prvooboljelog je nakon njegovog dolaska iz Banjaluke bila u ubjeđenju da nije zaražen, jer nije bilo nikakvih simptoma, a sada idu testiranja daljih kontakata i idemo do onog posljednjeg, bez stajanja, nadajući se da smo djelovali na vrijeme", istakao je Ćurić, uputivši poruku i onim koji nisu bili negativni da se ponašaju kao da su pozitivni, jer iskustva govore da se i nakon određenog vremena može desiti da oni koji su bili negativni kasnije imaju pozitivan nalaz.

Ćurić je potvrdio da u Trebinje još nisu stigli respiratori koje su naručili trebinjski privrednici, Elektroprivreda RS i republičke vlasti, te da se na ubrzavanje njihovog dolaska ne može uticati, već ostaje nada da oni neće ni biti potrebni, ili da će uskoro biti isporučeni.

On je naglasio da su do sada preduzete sve mjere koje se mogu preduzeti, da će se kontrolisati svi ulasci i samo prijeko potrebni izlasci iz grada, a da je gradska uprava nabavila dovoljan broj maski i rukavica koje građani, ako ih nemaju, mogu dobiti pozivom na broj 121.

Napominjući da istočna Hercegovina više nije u stanju prevencije, već da je korona virus ušao i u ovaj dio Srpske, načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa je podvukao da će policijske snage ubuduće represivnije i pojačano djelovati.

"Do sada smo evidentirali šest krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, oko 40 prekršaja koji se odnose na nepoštivanje policijskog časa i zabrana napuštanja prebivališta, a sve to nam govori da nismo dovoljno ozbiljno shvatili ovu problematiku i to se mora mijenjati", naveo je Laketa.

Nakon sjednice Kriznog štaba je još jednom apelovano da se sve donesene mjere moraju poštivati.

U Nevesinju pozitivna medicinska sestra

U Nevesinju je je rgistrovan jedan pozitivan slučaj na virus korona i to mediciaska sestra koja je zaposlena u Domu zdravlja u Nevesinju.

Pretpostavlja se da je virus najvjerovatnije dobila u Mostaru, a u Domu zdravlja Nevesinje nije imala direktni kontakt sa pacijentima, pa se očekuje da ih nije ni mogla zaraziti.