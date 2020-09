Virusom korona zaražen učenik u Prijedoru

PRIJEDOR - Učenik Mašinske škole Prijedor pozitivan je na virus korona, potvrđeno je "Nezavisnim".

Po tom saznanju, škola je, kako nam je rečeno, učinila sve u skladu sa preporukama.

Dijana Šobot, direktor ove škole, potvrdila je za "Nezavisne" da je taj učenik u školi bio samo u utorak, kada je došao po raspored časova, te da je devet njegovih školskih kolega, koji su sa njim u grupi, od danas u kućnoj izolaciji.

"Mi smo, u skladu sa protokolom koji je propisan, odmah, čim smo saznali da je učenik zaražen, obavijestili Higijensko-epidemiološku službu (HES), koja dalje postupa po protokolu", rekla je Šobotova.

Prema njenim riječima, škola je još prošle sedmice u HES dostavila spiskove učenika po grupama, pošto su odjeljenja podijeljena u dvije grupe. Kako dodaje, pola odjeljenja je od danas u kućnoj izolaciji.

"Tako je doktorica epidemiolog predložila i tako će i biti realizovano", navela je Šobotova, te dodala da je riječ o devet učenika.

Prema njenim riječima, učenik kojem je potvrđen virus korona na nastavi nije bio ni juče ni danas.

"On je bio samo u utorak, u vrijeme preuzimanja rasporeda. Nije imao simptome. Vjerovatno su se djetetu u međuvremenu pojavili simptomi i on je danas imao pozitivan test. Odjeljenski starješina i ja smo u kontaktu sa učenikom i on se odlično osjeća", navela je Šobotova.

Dodala je da će učenici, koji su u izolaciji, imati online nastavu, odnosno profesori će im dostavljati nastavne sadržaje.