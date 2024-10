Više nastradalih i nestalih u poplavama, srušene kuće, blokirani putevi (VIDEO)

Dvije osobe su nastradale, a više je nestalih u vodenoj bujici koja je u noći s četvrtka na petak poplavila područje Jablanice i Konjica.

To su prve informacije koje Bljesak.info saznao iz MUP-a HNK.

Avaz istovremeno javlja da je, prema nezvaničnim saznanjima, smrtno stradalo već pet osoba. Ali, to još nije potvrđeno.

Pošto su se rijeke Neretvica i Seončica izlile iz svojih korita te poplavile veliki broj kuća i odnijele neutvrđen broj vozila u Jablaničko jezero, dvije kuće su srušene i, kako je navedeno iz MUP-a HNK, u poplavljenim kućama još ima stanovnika.

Sve putne komunikacije prema Buturović polju su blokirane zbog velikog odrona na putevima, a u mjestu Obri voda je odnijela most, tako da do ugroženog područja još nisu stigli GSS, Civilna zaštita, niti radne mašine službi za održavanje puteva. Informacije su stoga nepotpune.

Prema dosad poznatim informacijama, P. E. iz Buturović Polja, opština Konjic, prijavio je da je vodena bujica poplavila njegovu kuću u Buturović Polju, nakon čega su uslijedili brojni pozivi za pomoć iz istog mjesta.

Dežurni iz PS Jablanica obavijestio je da je od vozača dobio prijavu da je na putu M-17 u mjestu Komadinovo Vrelo došlo do većeg odrona na kolovoz, te da je u potpunosti blokiran put M-17 Jablanica - Mostar. Dežurni iz PS Mostar Centar obavijestio je OC PU Mostar da je od vozača dobio prijavu o odronima i padu stabala na put u mjestima Grabovica i Drežnica, što je u potpunosti blokiralo put M-17 Mostar-Jablanica.

Prekinut je i željeznički saobraćaj.

U PS Konjic telefonom se obratio B. M. iz PVJ Konjic i obavijestio da je u mjestu Ostrožac došlo do većeg odrona na dio regionalnog puta R-435, što je izazvalo potpunu obustavu saobraćaja. Pošto uz taj dio puta paralelno prolazi i željeznička pruga, uslijed odrona onemogućen je željeznički saobraćaj Konjic - Jablanica.

Dežurna služba PS Jablanica tokom noći je primila više prijava o šteti koju je izazvala obilna kiša koja je pogodila Jablanicu i okolna mjesta, ali iste nisu mogle biti provjerene zbog prekida putnih komunikacija, i to: I.A. je zatražila pomoć jer joj voda ulazi u kuću u mjestu Pobrežje, A.M. iz Glodnice je zatražio pomoć jer mu voda prodire u kuću, A.A. iz Ostrošca je zatražio pomoć jer mu voda ulazi u kuću, NN osoba je u mjestu Ostrožac kod BP Demirović prijavila da je podzida na putu M-17 srušena, zbog čega je jedna traka puta blokirana. NN vozač je prijavio da je u mjestu Komadinovo Vrelo došlo do odrona, te da je potpuno blokiran put Jablanica - Mostar. NN osoba je prijavila da je u mjestu Zdrava voda blokiran put.

B.A. iz mjesta Zlate zatražila je pomoć zbog prodora vode u kuću. Otpravnik vozova za željezničku stanicu Donja Jablanica prijavio je da je voda srušila kuću, te da je navodno nestala jedna žena koju mještani traže.

Više prijava: K.S. iz Baćine zatražio je pomoć jer mu voda ulazi u kuću, DŽ.M. iz Sarajeva prijavio je da se H.M. nalazi u vikendici u Ostrošcu, te da se betonska podzida srušila na kuću i da on ne može izaći. B.J. iz Donje Jablanice obavijestio je da je jedna osoba nastradala zbog velike vode. NN je prijavila da je u mjestu Zlate voda srušila kuću, te da je jedna osoba nastradala, a za drugom se traga. B.O. iz Ostrošca prijavio je da je voda srušila betonski zid, što ugrožava kuće. NN osoba je prijavila da voda ulazi u kuću u mjestu Ostrožac, tražeći pomoć.

OC PU Konjic je obavijestio da je zbog odrona blokiran saobraćaj na putu Konjic - Jablanica u mjestu Ribički most. Š.Dž. iz mjesta Zlate prijavio je da je voda odnijela njegovog strica, kojeg mještani traže.

O svemu su obaviještene nadležne službe opštine Jablanica. Svi putevi su blokirani i područje je odsječeno, a potraga za nestalima je u toku. GSS i Civilna zaštita pokušavaju doći do ugroženog područja.

BiH: U Jablanici kiša izazvala poplave, nema signala za mobilnu telefoniju https://t.co/00Cui8pmRH Gorska služba spašavanja Jablanica pic.twitter.com/OIuVCwbUDs — Anadolu BHSC (@aa_balkans) October 4, 2024

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.