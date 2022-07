Više od 100 prosvjetnih radnika smatra da je diskriminisano

TUZLA - Grupa zaposlenika u prosvjeti iz Tuzlanskog kantona je juče protestovala pred zgradom Ministarstva obrazovanja u Tuzli.

Naime, nisu zadovoljni izmjenama Pravilnika o zapošljavaju, po kojem se kandidatima iz boračke populacije po drugi put dodaju bodovi te to smatraju diskriminacijom.

Nove izmjene Pravilnika o zapošljavanju u prosvjeti pred nadolazeći konkurs donijele su dodavanje novih bodova kandidatima koji dolaze iz boračke populacije. To je već drugo dodavanje bodova od 2017. godine.

"Dakle, riječ je o tih plus 15 bodova za djecu šehidskih porodica koje već uživaju prava, odnosno uvećanje od 30% i to godinama. Je li treba da se, po istoj osnovi, vrše dva uvećanja", pita profesorica Mersiha Dostović.

Po zakonu, prednost pri zapošljavanju boračke kategorije imaju pod istim uslovima.

"Mi nemamo mogućnost da imamo jednake uslove prilikom prijema. Mi se ne bodujemo na isti način. Oni automatski dobijaju bodove i idu iznad nas na listama. To je ono što smo šutjeli svih ovih godina. Mi nemamo ništa protiv boračke kategorije, samo neka se poštuje zakon onako kako stoji", kaže Merima Bešić, diplomirana pravnica koja u prosvjeti radi već 14 godina. Ona tvrdi da su i druge stvari diskriminatorne.

"Evo, recimo, radno mjesto sekretar na kojem ja radim godinama - tu se ne boduje od datuma diplomiranja, nego idemo na testiranje dva puta godišnje. Ja sam se do sada testirala 11 puta na isto radno mjesto. To je stres koji proživljavam dva puta godišnje. I na kraju me na listi pređu kandidati koji su završili poslije mene. Ja sam diplomirala prije 14 godina i onda me pređe kandidat koji je diplomirao prije godinu", ističe Bešićeva.

Više od 100 nezadovoljnih uposlenika u prosvjeti od marta traži reakciju resornog ministra, koji je rekao da je izmjenom pravilnika i pedagoških standarda obezbijeđen značajan broj slobodnih mjesta, a da boračke kategorije moraju konačno biti zbrinute.

"Ja njih sve razumijem, ali vam ponavljam da je došlo do 300 novih pozicija. Pravilnik je ostao isti, osim što će oko 40 ljudi dobiti dodatne bodove, a to su djeca šehida i direktni učesnici rata", izjavio je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.