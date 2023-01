Više od 1.000 udesa u Srpskoj zbog alkohola

BANJALUKA, PRIJEDOR - Do decembra 2022. godine u više od 500 saobraćajnih nezgoda kod vozača je utvrđena koncentracija alkohola preko 1,5 promila, a najveći procent je zabilježen u Prijedoru, gdje je vozač vozio sa 5,5 promila alkohola u krvi.

Kazali su ovo iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za "Nezavisne novine", dodavši da je u istom periodu kod vozača u Gradišci evidentirano 5,19 promila, a u Banjaluci najveći procenat je bio 4,65 promila.

Ovo dodatno potvrđuje i podatak da je tokom 2022. godine zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola najviše sankcionisano vozača na području policijskih uprava Prijedor, Banjaluka i Doboj.

"U toku 11 mjeseci 2022. godine na putevima Republike Srpske evidentirana je 1.151 saobraćajna nezgoda koju su prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola", kazali su iz nadležnog ministarstva.

Dodali su da je u 558 ovih slučajeva vozač imao koncentraciju alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg.

Kao i prethodnih godina, veliki broj vozača je isključen iz saobraćaja zbog prevelike koncentracije alkohola u krvi.

"Iz saobraćaja je isključen 16.141 vozač, a 1.987 vozača lišeno je slobode usljed prevelike konzumacije alkohola", ističu iz MUP-a.

Milija Radović, v.d. zamjenika direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, kazao je za "Nezavisne novine" da je period slavlja novogodišnjih praznika naročito rizičan.

"Čovjek, kada pije, osjeća se drugačije, a kada se osjeća drugačije, tada i vozi drugačije", poručuje Radović.

Dodaje da svaki pojedinac, kada isplanira svoj izlazak radi slavlja, treba da isplanira i kako će se vratiti kući.

"Svake godine u ovo vrijeme na ulicama se dese saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama", zaključuje Radović.

Apeluje na građane da, ako planiraju da voze, ne konzumiraju alkohol, jer, kako kaže, i najmanja količina utiče na bezbjednost saobraćaja.

"Ko planira da vozi, mora da odustane od alkohola, jer mu se život može promijeniti za minut", kaže Radović.

Propisane sankcije

Za vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola propisane su sljedeće sankcije:

- za utvrđenu koncentraciju alkohola od 0,00 do 0,3 g/kg predviđena je novčana kazna od 50 KM (profesionalni vozači, vozači mlađi od 21 godine starosti ili s manje od tri godine vozačkog iskustva, kandidati za vozača, instruktor vožnje),

- za utvrđenu koncentraciju alkohola od 0,31 do 0,8 g/kg predviđena je novčana kazna od 50 do 250 KM i jedan ili dva kaznena boda,

- za utvrđenu koncentraciju alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg predviđena je novčana kazna od 100 do 300 KM, zabrana upravljanja motornim vozilom od jednog do četiri mjeseca i dva kaznena boda,

- za utvrđenu koncentraciju alkohola preko 1,50 g/kg predviđena je novčana kazna od 400 do 1.000 KM, zabrana upravljanja motornim vozilom od dva do šest mjeseci, dva kaznena boda i zadržavanje lišenjem slobode do istrežnjenja ili oporavka, a najduže 12 časova.