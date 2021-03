Više od 200 firmi u BiH žele kupiti vakcine za radnike

Bolje spriječiti što više ako možemo, a možemo, moto je pod kojim je direktor kompanije "Sinkro" iz Sarajeva Omar Kuštrić pokrenuo inicijativu da vlasnici privatnih kompanija u BiH kupe vakcine protiv korona virusa za svoje radnike.

"Zaposlenici su, uglavnom, ljudi mlađe dobi i dok oni dođu na red za vakcinisanje, mnogi će se zaraziti, odsustvovati sa posla i širiti zarazu, a dugoročne posljedice bolesti još ne znamo", obrazložio je ovu odluku na svom Facebook profilu Kuštrić, direktor firme koje se bavi proizvodnjom namještaja.

Kako bi išao proces nabavke?

"Imamo 520 radnika, 520 života, životnih priča. Kroz razgovor smo došli na ideju da bi možda to bilo interesantno pokrenuti, da se bar osjećamo da nešto radimo, da na neki način doprinosimo", kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Alma Kuštrić, menadžer za ljudske resurse u kompaniji “Sinkro”, navodeći kako su ljudi u privatnom sektoru navikli da sami rješavaju svoje probleme.

Iz neformalnog susreta i razgovora nekoliko privrednika pokrenula se ozbiljnija priča, pojašnjava za RSE Adnan Smailbegović predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH koje želi inicijativu realizovati.

Inicijativa, kaže on, podrazumijeva da se privatne kompanije koje žele kupiti vakcine za svoje radnike, pridruže nabavci koju obavljaju entiteti, te plate i osiguraju dovoljnu količinu vakcina.

"Ideja je da se mi s nekom količinom našom tu „zakačimo“, da je isfinansiramo i da te donacije idu ciljano prema našim radnicima i prema lokalnim domovima zdravlja odakle su naše firme. Jedan dio firmi je veoma zainteresovan i da to donira lokalnoj zajednici, tamo gdje djeluju i da imaju neku lokalnu odgovornost", kaže Smailbegović.

Vlada FBiH, nakon ponovljenog roka za dostavu ponuda za nabavku vakcina protiv COVID-19, odabrala je 16. marta kompaniju Medimpex d.o.o. i naložila Zavodu za javno zdravstvo da sa ovom firmom potpiše ugovor za nabavku 500.000 Sputnik V vakcina.

"Ugovorom treba definirati da ponuđač garantuje dobro izvršenje posla, da je količina prvog kontingenta najmanje 100.000 vakcina, a rok za njegovu isporuku tri radna dana od dana potpisivanja akreditiva", navodi se u saopštenju Vlade.

Do sada se na upite o tome žele li učestvovati u nabavci odazvalo, kako kaže Smailbegović, oko 200 zainteresovanih kompanija svih profila i veličina u Federaciji BiH.

"Ovo je naš način da mi to nekako poguramo i ubrzamo i da investiramo dio naših sredstava. Nije nam to neki veliki problem, bar za većinu firmi, a s druge strane to ima i neku poslovnu logiku, jer vi, ipak, zaštitite zdravlje radnika, njihovih porodica, smanjiće se bolovanja, smanjiće se nedolasci na posao. Ja sam imao tu nesreću da prebolujem koronu i znam šta znači i ta vakcina, a i kakva je ta korona bolest", kaže Smailbegović.

U dva mjeseca više od 13.000 radnika na bolovanju zbog korone

Poslodavci iz Federacije BiH stupili su u kontakt i s kolegama u Republici Srpskoj. I oni su ideju prihvatili, kaže predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i vlasnik kompanije „Krajina klas“ Saša Trivić.

"Mi smo kontaktirali moguće uvoznike tih vakcina. Imamo nekakvo njihovo okvirno obavještenje da bi se, u nekom roku od mjesec dana, po nekim povećanim cijenama u odnosu na standardne, mogao obezbijediti jedan dio vakcina. Za nas je to prihvatljiva varijanta", potvrdio je Trivić.

Kako ističe Trivić, samo u novembru prošle godine, veliki broj poslodavaca imao je problema sa funkcionisanjem firmi, jer je veliki broj radnika bio bolestan.

"Mi smo upravo dobili podatke za decembar i novembar, gdje smo samo od korone imali prosječno po 13.500 radnika koji su bili na bolovanju. Znači, nas ta bolovanja koštaju značajno više nego vakcine. Smatram da poslodavci koji imaju mogućnost treba da ulože dio sredstava u preventivno čuvanje zdravlja radnika, samim tim i uštede sredstava", navodi on.

O tome da se stanje komplikuje govore i podaci da je prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske zbog izolacije usljed zaraze korona virusom, odnosno kontakta sa zaraženim, od marta do septembra sa posla u RS odsustvovalo ukupno 10.293 radnika na manje od 30 dana. Bolovanja dužih od 30 dana, koja idu na teret Fonda, bilo je tek 681.

I u kompaniji "Sinkro" kažu da je situacija sa širenjem korona virusa sve gora u posljednje vrijeme, kako za radnike, tako i za poslodavce. Vakcinom ne samo da štite život, nego i zajedničku egzistenciju, pošto je, prema riječima Alme Kuštrić, ova kompanija porodični biznis u koji su uložili sve.

"To je način zaštite naših radnika, ne samo njihovog zdravlja, nego njihovih života, njihovih porodica. Svi su oni u kreditima, mi ne možemo sebi dozvoliti da samo čekamo da se neko smiluje, a mi da u jednom momentu blokiramo sve i da ne možemo raditi", pojašnjava Kuštrić.